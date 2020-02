Depuis 3 ans la terre a deux lunes et personne ne l’avait remarqué

La découverte de notre deuxième lune temporaire.

Le champ gravitationnel de la terre a capturé un petit objet pendant 3 ans qui a continué à orbiter autour de la planète.

Notre nouveau satellite temporaire a été vu pour la première fois le 15 février de cette année. Découvert par les Américains Theodore Pruyne et Kacper Wierzchos, astronomes de l’Université d’Arizona utilisant l’Observatoire du Mont Lemon.

D’après les calculs effectués depuis sa découverte, on pense que ce petit objet est en orbite autour de la planète depuis 3 ans et devrait nous quitter en avril de cette année pour continuer son chemin à travers le système solaire.

«La Terre a un nouvel objet capturé temporairement / une mini-lune possible appelée 2020 CD3. Dans la nuit du 15 février, mon coéquipier de Catalina Sky Survey, Teddy Pruyne, et moi avons trouvé un objet de magnitude 20 », a posté Wierzchos sur Twitter.

GRANDES NOUVELLES (fil 1/3). La Terre a un nouvel objet capturé temporairement / Mini-lune possible appelée 2020 CD3. Dans la nuit du 15 février, mon coéquipier de Catalina Sky Survey Teddy Pruyne et moi avons trouvé un objet de 20e magnitude. Voici les images de découverte. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

– Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) 26 février 2020

Il est connu que le premier astéroïde à nous mettre en orbite a été 2006 RH120, qui, comme son nom l’indique, a été découvert en 2006. Ce type de phénomène est connu comme un objet capturé temporairement (TCO).

(2/3) L’objet vient d’être annoncé par le MPC et son orbite montre qu’il est entré dans l’orbite de la Terre il y a environ trois ans. Voici un schéma de l’orbite créé avec le simulateur d’orbite écrit par Tony Dunn: pic.twitter.com/2wsJGtexiO

– Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) 26 février 2020

Ces types de manifestations atronomiques sont étrangers au voisinage de la terre et servent à permettre à la communauté scientifique d’élargir ses connaissances en tant qu’astéroïdes et leurs trajectoires. Ils étudient également les probabilités d’impact et leur interaction avec la planète.

Sans aucun doute, cette découverte est quelque chose d’intéressant et cela nous fait voir que notre univers est un lieu plein d’événements impressionnants. Partagez cette note afin que l’intérêt pour notre univers continue de croître.

