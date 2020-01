Député et bien plus encore – / Film

David Ayer ne fait pas de films légers. Le nom d’Ayer est le plus connu du grand public pour Suicide Squad et Brillant, mais sa filmographie est principalement des thrillers de crime percutants. Temps difficiles, rois de la rue, et Fin du tour de garde – ce sont des films policiers de Los Angeles avec beaucoup de brutalité, de crédibilité et d’attention aux détails. Ils se sentent légitimes, peut-être en partie parce que Ayer est un résident de longue date de Los Angeles, ayant déménagé à South Central dans les années 80.

Cette année, il y a deux autres projets d’Ayer à L.A, à commencer par le nouveau drame de Fox, Adjoint. La série de flics dirigée par Stephen Dorff est produite par Ayer, qui a dirigé le pilote et un autre épisode. Bien que le drame du réseau ne soit pas aussi brutal que les films policiers d’Ayer, l’histoire, le personnage et le monde lui sont très familiers. En 2020, nous verrons un autre film policier de Los Angeles, appelé The Tax Collector, dont il a confirmé qu’il sortira en VOD. Le réalisateur nous a également parlé de ses expériences à Los Angeles, travaillant dans la télévision contre le cinéma, traitant des différences créatives et travaillant avec des stars de cinéma.

Vous avez dépeint l’application de la loi à plusieurs reprises tout au long de votre carrière. Quelle est la différence entre l’application des lois en 2020 et, disons, 10, 15 ans?

Je pense que c’est un monde qui change. Je pense que les flics reflètent mieux la communauté qu’ils surveillent maintenant. Je pense que la prise de décision va certainement devenir virale dans deux secondes. Je pense que les climats et les différences d’application de la loi en général, cela rend le travail plus difficile, mais je pense aussi qu’ils se regardent beaucoup dans leur culture et apportent beaucoup de changements positifs.

Vous avez représenté Los Angeles à plusieurs reprises. Quand avez-vous déménagé ici pour la première fois?

Oh, mec. C’était avant les Jeux olympiques. C’était très amusant.

Comment était-ce? C’était une période excitante ou intéressante?

Mon garçon, je vivais dans le centre-sud, je suis devenu mon monde, je suppose. J’ai juste été absorbé par ça, puis j’étais proche du centre-ville, donc j’étais toujours au centre-ville, vraiment sauvage. East LA et South LA, c’est toujours là où je me sens chez moi.

La dernière fois que vous avez tourné City pour Bright, ils détruisaient tant de bâtiments et d’emplacements. Vous avez vu beaucoup de changements, y compris même une certaine gentrification autour de la rangée de dérapage. Qu’avez-vous remarqué cette fois en train de filmer L.A. pour Deputy?

Il est difficile de trouver quoi que ce soit qui ressemble vraiment à LA emblématique. Tant de nouveaux immeubles d’habitation. Tant de choses se démolissent comme… La patinoire de roller derby a disparu et ce sont de nouveaux appartements. Ce sont de vieux restaurants qui existent depuis toujours, disparus, fermés. Donc, vous voyez le passage des entreprises familiales et des gens du quartier à beaucoup de gens de l’extérieur et des entreprises.

Quelles parties de LA vouliez-vous montrer cette fois?

Nous voulons le visuel East L.A. Vous savez, au centre-ville, il est intéressant de se rendre compte des shérifs, de leur juridiction sur tout le comté, afin qu’ils puissent appliquer la loi partout, sur le territoire LAPD, n’importe où. C’est une agence senior.

Vous avez dépeint de bons et de mauvais flics. D’après votre expérience de discussion avec les forces de l’ordre et la recherche, qu’est-ce qui sépare généralement les deux? Peut-être une question générale, mais qu’est-ce qui fait que quelqu’un franchit cette ligne?

Je pense que le genre de mauvais flic qui fascine les gens est juste un animal extrêmement rare, et c’est comme un méchant qui est entré dans le système, a obtenu un badge. C’est arrivé mais rare. Je pense que ce que beaucoup de gens pensent que les mauvais flics, l’autre type de catégorie, ne sont que des gars qui ont abandonné un peu le travail, et qui peuvent devenir blasés et cesser de voir des gens qu’ils surveillent en tant que voisins et amis, et famille, mais les voir comme autre chose. Ils s’arrêtent… C’est l’humanité. Les bons flics que je connais ne sont que de très bonnes personnes, de bonnes âmes, de bons cœurs. Ils veulent aider, et si vous y réfléchissez, vous ne prenez pas un travail où tout le monde va vous chier quand vous voulez aider les gens [Laughs]. Ensuite, vous obtenez plus de merde. C’est brutal, mais quand vous appelez le 9-11 et que des conneries vraiment mauvaises tombent, vous avez besoin que la police se présente.

Qu’en est-il de l’activité des gangs à L.A.? Comment a-t-elle évolué ces dernières années?

C’est comme si les ventes de médicaments étaient autrefois, vous deviez restreindre le territoire, vous deviez restreindre votre quartier pour pouvoir déplacer des produits. Maintenant, tout est écrit. Les gangs latinos ont pratiquement repris tout L.A.Il reste très peu de poches isolées de gangs afro-américains similaires, mais ils sont en quelque sorte poussés hors du jeu.

À quel point est-ce caché? Vous n’en voyez pas trop dans les actualités locales.

Je pense que pour n’importe quoi, c’est organisé, c’est corporatif, et tout le monde sait que les cadavres sont mauvais pour les affaires. Donc, il y a en fait un effort dans le monde des gangs pour vraiment réduire les meurtres. Éloigne les gens de leur dos, leur permet de faire leurs affaires. Cela témoigne en quelque sorte de la force du système de contrôle qui peut être contrôlé.

Vous êtes clairement quelqu’un qui s’immerge dans les mondes qu’il représente, alors je me demandais quels sont les petits détails sur l’application des lois et les gangs qui vous frappent immédiatement comme faux quand vous les voyez dans des films ou des émissions de télévision?

Donc, les uniformes LAPD qui ont des épaulettes ou des règlements uniformes pour les ralentir, mais les chemises ne viennent pas de cette façon. Donc, vous voyez toujours des flics LAPD à la télévision avec ces revers bâclés. C’est juste un petit détail que tout le monde oublie, et le pire, c’est quand ils collent un microphone avec un cordon suspendu au cou de quelqu’un parce que maintenant un méchant peut vous étouffer et vous tuer.

Et la violence des gangs? Qu’est-ce qui vous semble vrai ou faux?

La vraie violence n’est pas cinématographique. Ça arrive juste, et c’est rapide, et c’est fait, et puis tout le monde pleure. Au bout du compte, même si vous êtes membre d’un gang, vous êtes une personne. Tu as une maman. Tu as un papa. Vous avez probablement un travail. Vous avez une petite amie qui est sur votre cas, donc c’est comme des gens ordinaires à la fin de la journée, et c’est bien si vous voyez une certaine dimensionnalité.

Votre travail n’a pas tendance à aggraver la violence ou les situations inconfortables. Vous ferez des films ou des moments désagréables. Avez-vous déjà été repoussé à ce sujet? Cela crée-t-il jamais des différences créatives?

Oui bien sûr. Je pense que vous avez une scène qui met les gens mal à l’aise, et il y a souvent une réaction de vos collaborateurs pour être plus amusant. «Pourriez-vous être plus agréable? Pouvons-nous supprimer cela? “Mais inconfortable n’équivaut pas à un impact négatif. Mal à l’aise peut avoir un impact positif sur votre histoire, c’est donc savoir ne pas aller trop loin, mais vous marchez sur une ligne.

Vous m’avez toujours frappé en tant que personne confiante dans sa voix et ce qu’elle veut dire, alors comment gérez-vous les différences créatives? Est-ce juste différent à chaque fois?

C’est différent à chaque fois, et ça dépend de ce que c’est. À la fin de la journée, c’est une entreprise, et ce n’est pas comme si je ne fais que des peintures à l’huile où je possède mes pinceaux et ma peinture. J’ai besoin de camions, de lumières et d’équipages, et je ne les paie pas. Il y a donc toujours la guerre entre l’art et le commerce, mais il y a beaucoup de bonnes maisons où les artistes peuvent faire de bons films.

Quelles sont les similitudes et les différences avec un réseau comme Fox et un grand studio?

Je pense que tout le monde a un format. Un film de studio doit donc être structuré d’une certaine manière, joué d’une certaine manière. C’est en quelque sorte un certain nombre de spectateurs. Même chose avec les émissions. Ces gars-là sont dans le métier depuis longtemps, et ils savent ce qui fonctionne dans leur air, et j’ai donc beaucoup appris sur leur entreprise. En même temps, ils ont été incroyables en me laissant juste beaucoup de liberté créative.

Lorsque vous filmez pour le petit écran, pensez-vous différemment que sur un film?

En fait, prenez plus de risques. Vous pouvez être un peu plus agressif avec la photographie car elle peut ne pas fonctionner sur grand écran. Un plan peut s’effondrer, mais avec une véritable ambiance de documentaire en direct, eh bien, je ne sais pas si je serais si agressif sur un film.

Pourquoi donc?

Vivez l’expérience. Les gens, vous devez montrer une performance et des visages, et vraiment vous garer. Et avec le téléviseur, c’est rapide. C’est rapide; ça bouge. Avec les films, vous avez laissé couler la scène.

Vous êtes certainement quelqu’un avec une voix distincte derrière vos films. Y a-t-il eu un moment où vous avez senti que vous avez trouvé votre voix ou ce que vous avez personnellement aimé en tant que conteur?

Pour moi, chaque film est différent, mais ensuite vous regardez en arrière, et c’est comme “Hé, tu fais ton truc d’une certaine manière”. Je pense que c’est quelque chose que tu découvres. J’apprends encore, et mon langage cinématographique va grandir et évoluer à mesure que j’apprends.

Quelqu’un qui selon vous a définitivement influencé votre style?

De toute évidence, Scorsese, juste naturaliste, grand dialogue et performance, des personnages que vous comprenez qui ils sont. C’est De Palma. Oliver Stone a une grande influence.

Que pensez-vous de l’Irlandais?

Je l’ai aimé. C’était un bon retour à la maison aux alentours de Noël, et j’ai le temps de regarder, mais il se trouve sur l’épaule du canon du gang de Scorsese. Ce n’est pas vraiment un film, je pense, c’est une pièce isolée. Il faut vraiment être fan de Casino et Goodfellas, et comprendre ces films pour vraiment apprécier Irishman.

Je suis surpris que vous n’ayez pas encore fait une épopée de crime de trois heures à Los Angeles.

Oui, je suis un fan de L.A. Confidential, et je pense qu’il y a vraiment de grandes histoires cinématographiques qui traitent de l’histoire de Los Angeles. Je pense que ce serait très amusant de s’attaquer à l’un d’eux.

Est-ce que The Tax Collector sort bientôt?

Ouais, ça va sortir. Ça va sortir cette année. Je pense que ce sera juste de la vidéo à la demande.

Ce film est-il plus dans la veine de Street Kings et Harsh Times?

Absolument. Oui, c’est un petit film indépendant sur les rues de Los Angeles sur ce qui se passe aujourd’hui.

J’ai aimé ce que vous avez apporté de Shia LaBeouf dans Fury. Nous n’avions jamais vu une telle performance de lui auparavant.

Il est l’un des meilleurs acteurs avec lesquels j’ai travaillé et il est le plus engagé dans le corps et l’âme. Il s’est fait tirer une dent sur Fury, puis sur Tax Collector, il s’est fait tatouer toute la poitrine. Donc, il va en quelque sorte, et je n’ai jamais connu personne qui se soit engagé.

J’apprécie vraiment ce film, mais j’aurais facilement pu regarder une séquence de trois heures. Y avait-il une coupe plus longue que vous auriez aimé publier?

Nous avons eu une autre coupe qui était définitivement plus… un peu plus longue. C’était une bonne coupe, mais je suis content du film, et c’est un genre de film culte maintenant. C’est vraiment, vraiment coincé.

Regardez-vous beaucoup en arrière sur vos films ou allez-vous de l’avant?

C’est un peu comme vous couper le bras, le jeter dans un placard et verrouiller la porte. [Laughs] Vous savez, si vous ouvrez la porte et la regardez, ça va être moche.

[Laughs] Vous avez travaillé avec Will Smith, Keanu Reeves et Brad Pitt, quelques-unes des stars de cinéma les plus talentueuses du moment. Comment est-ce que vous travaillez avec des acteurs à ce niveau? La collaboration est-elle différente?

Ils sont très conscients de ce qu’ils apportent à l’écran et ils doivent savoir que vous leur tenez le dos. Pour moi, il s’agit de découvrir quels sont les points forts, et doublons vraiment les points forts. Et c’est aussi comprendre quel type de personnages leur convient, et puis chacun a son propre côté intangible que vous devez comprendre comment capturer avec un appareil photo. Parce que vous êtes des stars pour une raison, et vous apprenez à trouver cette qualité et à la poursuivre sur le plateau.

Keanu Reeves et Brad Pitt, par exemple, sur quels points souhaitez-vous doubler?

Avec Brad, vous avez besoin de temps avec lui car il est implacable. Il veut essayer différentes choses. Il ne s’éloigne pas avant chaque goutte de sueur sur le terrain. Une éthique de travail incroyable. Un peu la même chose avec Keanu. Tous ces gars ont en fait une concentration et une éthique de travail incroyables. Avec Keanu, nous lui avons fait suivre des tonnes de formation sur les armes à feu et de formation aux forces de l’ordre. Il est tellement aimable et concentré, il s’est présenté et a fait ses devoirs sans se plaindre, jour après jour.

Le sous-diffuseur est diffusé sur Fox le jeudi à 21 h.

