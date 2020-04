«Deputy» annulé à Fox – Pas de saison 2 pour Stephen Dorff Cop Drama

HISTOIRES CONNEXES

Fox demande à Deputy de remettre son badge et son arme: le drame de première année dirigé par Stephen Dorff ne reviendra pas pour une deuxième saison, a appris TVLine.

Le député a joué le rôle principal de Dorff (juste après un tour acclamé sur True Detective de HBO) dans le rôle de Bill Hollister, un avocat rétrograde qui se retrouve nommé le nouveau shérif du comté de Los Angeles grâce à une loi mystérieuse dans la charte du comté. Yara Martinez (Jane the Virgin) a joué le rôle de Paula, la chirurgienne de Bill, et Bex Taylor-Klaus, une ancienne diplômée d’Arrow, s’est distinguée en tant que vice-présidente / chauffeuse de Bill, Brianna Bishop. Le casting de soutien comprenait Brian Van Holt (Cougar Town), Siena Goines (Criminal Minds) et Mark Moses (Desperate Housewives).

Premier en janvier, Deputy a terminé sa première année avec une finale de la saison du 26 mars. L’annulation plafonne sa course à un total de 13 épisodes.

Les faibles cotes du député ont joué un rôle dans sa disparition: en moyenne pas tout à fait une cote de démo de 0,6 sur 13 épisodes (en nombre Live + Same Day), il s’est classé 11e parmi tous les programmes scénarisés Fox, surpassant seulement Outmatched, Duncanville et le déjà annulé Almost Family. Dans le total des téléspectateurs (3,7 millions), cependant, il s’est classé cinquième, derrière les 9-1-1, Last Man Standing et The Resident.

Le tableau de bord de renouvellement de TVLine a été mis à jour pour refléter l’annulation du député. Espériez-vous le voir obtenir une deuxième saison? Donnez votre avis sur l’annulation (et tout espoir de la saison 2 que vous pourriez avoir) dans les commentaires ci-dessous.

