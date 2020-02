Derbez fête l’anniversaire de Kailani | Instagram

Kailani Ochman Derbez a deux ans aujourd’hui pourquoi la famille Derbez C’est la fête du plus petit membre de la famille.

Mauricio Ochman et Aislinn Derbez, parents de Kailani Ils ont commencé leur douce journée avec un délicieux gâteau et en chantant les petits matins.

Chaque membre de la famille a partagé l’offre photographies de la fille d’anniversaire On ne sait pas s’il est prévu de tenir une réunion pour que chacun passe cette journée ensemble en famille grâce à un moment de tendresse.

Époux de Aislinn Il a partagé une image tendre où lui et Kailani apparaissent quand elle avait un an accompagnant l’image avec une description tendre.

“Il y a un an, wow, le temps passe vite! Photo pré-remplie de ce bel être plein d’amour et de lumière”, écrit Mauricio Ochman.

Tout le monde dit que ça se passe très vite, pour moi dans ce cas le temps a été très mystérieux. Pour commencer, je sens que j’ai grandi comme une décennie depuis votre naissance. Cela a changé ma perspective, mon approche, mes goûts, mes priorités, tout. Tu m’as réveillé pour devenir ce que je rêvais d’être mais je ne savais pas comment. Je sens aussi que vous n’avez pas l’air d’avoir 2 ans, cette dernière année, c’est comme si vous aviez 2 ans et 3 ans, haha. et en même temps, je sens que je suis tombée enceinte hier. Mon meilleur cadeau pour vous est de vous observer, de pouvoir respecter vos préférences, votre personnalité et vos goûts sans vous imposer les miens, c’est de faire confiance à vos capacités et à votre sagesse et laissez-moi vous guider, c’est de vous fixer des limites saines en utilisant toujours la communication comme le meilleur outil , c’est vous donner l’espace et le confinement pour que vous puissiez exprimer toutes sortes d’émotions et savoir que vous êtes en sécurité à la maison, c’est prendre soin de moi et comprendre que moi seul peux me donner ce dont j’ai besoin et que tout ce que je ne fais pas d’abord pour moi , Je ne pourrai pas vous le donner, peu importe mes efforts (c’est le plus complexe de tous) car je sais que mon plus grand héritage, au-delà de tout ce que j’ai l’intention de vous enseigner, sera mon exemple de vie. et qu’entre maman et papa, et à la maison, il y a toujours l’amour, le respect, la liberté, la communication et la patience.

Le patriarche de la famille Eugenio Derbez, a ravi ses disciples avec une photo montrant le beau sourire de sa petite-fille se référant à elle comme une poupée.

De son côté, celui qui prétend être son oncle préféré Vadhird Il a partagé une autre photo où il apparaît montrant ces beaux yeux bleus dont il possède son “Shula nièce” comme il lui dit.

“Mon meilleur cadeau pour vous est de vous observer, afin de respecter vos préférences, votre personnalité et vos goûts sans imposer les miens, c’est de faire confiance à vos capacités et à votre sagesse et de me laisser guider par eux …” fait partie du tendre message qu’Aislinn maman a écrit de Kailani.

Pour sa part Alessandra Rosaldo La femme d’Eugenio a partagé deux images tendres où sa fille Aitana et sa petite-fille Kailani apparaissent ensemble, depuis l’enfance, ils sont ensemble et ils sont mes bons amis, pour lesquels elle remercie le grand amour qu’ils ont.

Nous espérons que ce jour comme chaque jour de votre vie Kailani Passez un bon moment et que votre famille continue d’être très heureuse et de briller avec sa belle lumière.

