Derek Hough se joint à High School Musical: The Musical – The Series

Après l’énorme succès de Disney + Original, High School Musical: The Musical – The Series, Disney a ajouté le champion de Dancing with the Stars Derek Hough au casting de la saison deux.

Selon Deadline, Derek Hough jouera le rôle de Zack, qui sera l’ex-petit ami de Miss Jenn. Il sera un acteur charmant mais sournois qui retournera à Salt Lake pour enseigner le théâtre au plus grand rival d’East High, North High.

Il est apparu dans de nombreux autres spectacles au fil des ans, notamment World of Dance, Nashville, Jane The Virgin et plus encore.

Pour la deuxième saison, les enfants d’East High présenteront une performance de «Beauty and the Beast».

La première saison de High School Musical: The Musical – The Series est maintenant disponible sur Disney +

