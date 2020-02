Derek Sherman dit que cela pourrait lui prendre jusqu’à un an pour «ressentir de l’amour» pour Katie Conrad

Au début, Derek

Sherman et Katie Conrad semblaient être l’un des couples les plus prometteurs

Marié à vie

à First Sight Saison 10.

Katie, 25 ans, et Derek, 26 ans, ont été immédiatement

attirés les uns aux autres et ont eu une explosion sur leur lune de miel romantique au Panama.

Tous deux diplômés, ils semblaient aventureux, curieux et ouverts à de nouvelles possibilités

avec une autre.

Mais dans l’épisode du 12 février de Marié à première vue, «Nouvelle épouse, nouvelle vie», les choses entre Derek et Katie sont devenues un peu plus compliquées. Lors d’une séance de conseil avec le pasteur Cal Roberson, Katie a admis qu’elle avait encore des sentiments pour son ex, une ancienne flingue qui l’a amenée à réfléchir à son prochain mariage avant le début de la saison.

Katie Conrad | MAFS Lifetime via Instagram

Le couple «Marié à première vue» a admis qu’il était passé la phase de lune de miel

Pendant que Derek

et Katie semblait folle de tête et étourdie d’amour pendant leur lune de miel, ils

avait l’air beaucoup plus sombre lors d’une séance de conseil avec le pasteur Cal. Quand il a demandé

comment le mariage allait jusqu’à présent, ni l’un ni l’autre ne semblait trop enthousiaste.

“Je dirais que ça a été bien”, a déclaré Katie avec un peu d’hésitation,

jetant un œil à Derek pour approbation.

«Ça a été bien», a-t-il reconnu. “C’est définitivement une transition

dans un sens. ”

Le couple marié à première vue a expliqué qu’ils

sortaient de la phase de lune de miel et la réalité commençait à s’installer.

les premiers jours, c’était le soulagement qui s’est installé », a expliqué Katie. “Comme ok, nous sommes

attirés les uns aux autres, c’est bien. Et nous nous entendions et avions de bonnes

conversations. “

“Honnêtement, je dirais que, tout bien considéré, nous nous en sortons bien”, a ajouté Derek.

Derek a dit qu’il se sentait «stagnant» en termes de romance

Pourtant, il semblait que quelque chose manquait dans leur

relation, au moins pour Derek.

Lorsque le pasteur Cal a posé des questions sur la connexion du couple, le nouveau

Le mari a répondu avec moins d’excitation que Katie n’aurait pu l’espérer.

“Je pense que ça augmente définitivement mais je ne peux pas dire que c’est à

ce niveau substantiel tout à fait encore “, le marié

à First Sight l’étoile a avoué. “Nous avons

dépassé cette petite phase de lune de miel initiale, et j’ai l’impression que nous sommes un peu

stagner avec aller de l’avant, faire plus de progrès, parce que je sentais que nous avons fait

autant de progrès que nous le pouvions sans sentiments réels derrière cela. »

“Vous sentez-vous comme des colocataires?” le pasteur interrogé

lui.

“Un petit peu?” Se demanda Derek.

Katie avait l’air blessée et intervint avec sa propre réponse. “Je sais

vous le faites », a-t-elle affirmé. “Je sais qu’il a l’impression que nous sommes des colocataires. Il a dit que le

mot “colocataire”. Je me dis “Non, je ne suis pas votre colocataire, je suis votre femme”. »

Elle a ajouté que leur connexion semblait “très superficielle” pour le moment et que le manque de passion de Derek la laissait “inquiète”.

Katie a déclaré que l’admission de Derek l’avait blessée

Alors que Katie semble être un romantique désespéré, Derek a offert un

une explication plus terre-à-terre de ses sentiments actuels.

“Pour moi, je me rends compte que la principale chose qui manque ici

c’est le temps », le marié

à First Sight, le marié a dit. “Comme,

Je veux que ça marche. Je vais faire tout ce que je peux pour voir ce qui se passe

ici.”

C’est à ce moment-là qu’il a laissé tomber une chronologie qui semblait laisser Katie

se sentir confus et plus qu’un peu blessé. “Mais je ne pense pas que je pourrais

ressentir de l’amour pendant au moins six mois à un an », a déclaré Derek.

Katie a avoué qu’entendre la chronologie de Derek lui faisait mal

ses sentiments et la rendaient inquiète pour leur avenir ensemble. «Ça me fait peur

Derek ne sait pas s’il est prêt à tomber amoureux de moi “, a-t-elle déclaré à Lifetime

les producteurs. «Je me suis marié à première vue pour tomber amoureux et être amoureux. Si ça

arrive à un point où rien ne progresse, je ne vais pas vouloir bouger

vers l’avant.”

“Je ne peux pas dire que je suis amoureux”, a poursuivi Derek. «Mais j’ai définitivement

veulent développer ces sentiments. J’espère bien. Mais seul le temps le dira.”

Le pasteur Cal a averti le jeune couple de se faire trop attraper

dans l’expérience émotionnelle de l’amour. Il a suggéré Katie

et Derek soient patients et se concentrent plus sur “grandir” dans l’amour que sur “tomber”

en elle. Cela leur donnerait plus de «contrôle», a-t-il expliqué, et créerait un

fondement plus solide pour un mariage.