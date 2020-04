Dernier nouvel épisode jeune et agité, date originale finale – Fin des rediffusions?

Commençons par les nouvelles pas si géniales en premier: The Young and the Restless et The Bold and the Beautiful diffuseront leurs derniers épisodes de fermeture de COVID-19 cette semaine – le jeudi 23 avril, en particulier. Comme nous l’avons signalé précédemment, les soudeurs CBS avaient un peu plus d’un mois d’avance lorsque les travaux sur les deux émissions ont été interrompus brutalement et sans précédent en raison de la pandémie de coronavirus.

La meilleure nouvelle – en particulier pour les amateurs de nostalgie du savon – est de savoir comment CBS prévoit de combler le vide de 90 minutes pendant la journée. TVLine a appris qu’à partir du lundi 27 avril, le réseau plongera dans la bibliothèque collective de 80 ans de Y&R et B & B et présentera des semaines thématiques mémorables. Y&R donnera le coup d’envoi avec une semaine d’épisodes vintage – certains remontant à 1990 – centrés sur l’emblématique matriarche de Gênes, Katherine Chancellor (jouée par feu Jeanne Cooper).

Pendant ce temps, B&B dans sa première semaine complète de rediffusions présentera des épisodes encore filmés sur place à Monte Carlo (plage de dates 2013-17), y compris deux épisodes de style documentaire avec des séquences en coulisses (ces versements de la marque Becoming Bold et Beautiful précédemment diffusés sur PopTV).

Les membres de la distribution fourniront un contenu bonus avec de nouveaux commentaires au début et à la fin de certains épisodes. (Pour plus de détails sur le moment où NBC Days of Our Lives et ABC General Hospital manqueront d’épisodes originaux, lisez notre rapport exclusif ici.)

Avant le lancement de la semaine thématique de lundi prochain, Y&R diffusera ce vendredi 24 avril un épisode de 1996 centré sur la lune de miel de Paul et Christine (compliquée par la présence de Phyllis). L’épisode de vendredi de B & B servira de coup d’envoi précoce à sa semaine sur le thème de Monte-Carlo.

“C’est incroyablement amusant d’offrir aux fans l’occasion de revenir sur ces moments mémorables de Y&R et B&B”, a déclaré Amy Reisenbach, vice-présidente directrice des programmes actuels de CBS, dans un communiqué. “Ces deux émissions ont un héritage extraordinaire, et ces épisodes spécialement organisés ne sont qu’une petite partie de ce que nous espérons pouvoir présenter dans les semaines à venir.”

Les détails sur les semaines thématiques supplémentaires seront annoncés par CBS dans un avenir proche.