Dernière chance de précommander Disney + avant le lancement européen

Disney + devrait être lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le mardi 24 mars. Disney + est au prix de 5,99 £ / 6,99 € par mois, ou 59,99 £ / 69,99 € pour un abonnement annuel, mais il existe actuellement une promotion spéciale de pré-lancement en cours jusqu’au lundi, où Disney prend 10 £ / 10 € sur le prix d’un abonnement annuel, soit 49,99 £ / 59,99 € pour un an. Après lundi, le prix remontera à son plein prix.

Disney + offre aux fans de tous âges une nouvelle façon de découvrir le contenu inégalé des marques de divertissement emblématiques de l’entreprise, notamment Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, ainsi qu’une programmation originale exclusive comprenant des longs métrages tels que Lady et le clochard et la série, les documentaires et le contenu abrégé réalisés exclusivement pour le service tels que Star Wars: The Mandalorian et High School Musical: The Musical – The Series.

