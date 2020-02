dernière minute ‘le lundi avant’ Vivre sans permission ‘

* En préparation

L’aventure au Honduras a déjà commencé et sans aucun doute, elle n’a pas pu le faire mieux. Telecinco a présenté jeudi 19 février le premier gala de ‘Survivors 2020’ et l’a fait littéralement balayer. Le format dirigé par Jorge Javier Vázquez et Lara Álvarez a marqué un spectaculaire 32,7% de part et 3.206.000 spectateurs, ce qui constitue le deuxième meilleur départ, en ce qui concerne le partage, de l’histoire du format. Il n’est donc pas surprenant que Mediaset ait voulu étendre son nombre de diffusions, compter sur une livraison aux heures de grande écoute du lundi également.

Concurrents de «Survivors 2020»

De cette façon, à partir du 24 février, Telecinco diffusera tous les lundis en prime time ‘Survivors 2020: last minute’, un programme dédié à la réalité, dirigé par Lara Álvarez et dédié à raconter tout ce qui s’est passé sur l’île la plus célèbre du petit écran depuis le débat du dimanche jusqu’à ce moment. L’espace sera diffusé juste avant l’émission de «Vivre sans permission», qui fait déjà face à sa dernière ligne droite. Il ne serait pas surprenant que mercredi parie également sur un autre versement de l’espace avant «Le peuple», bien que la chaîne n’ait pour l’instant pas confirmé officiellement ce mouvement.

