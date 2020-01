Derrick Rose 2011 All Star Game Sneakers re-libérant pour All Star Weekend

Les baskets All Star Game 2011 de Rose reviennent le 14 février.



Adidas prévoit de ramener une des baskets classiques de Derrick Rose en l’honneur des festivités All Star à Chicago le mois prochain. Selon des informations, la Adidas D Rose 1 “Simeon”, que Rose portait lors du week-end NBA All Star 2011, devrait sortir à nouveau le 14 février.

En clin d’œil aux couleurs du lycée alma mater de Simeon, Rose Adidas D Rose 1 est ornée d’un jaune accrocheur accompagné de touches de bleu collégial.

Le meneur des Pistons s’est déjà engagé pour participer au Skills Challenge sur All Star samedi soir et il se classe actuellement quatrième parmi les gardes de la Conférence de l’Est dans le vote des fans des All Star. Reste à savoir si Rose enchaîne ce coloris “Simeon” pour son retour à Chicago, mais les fans peuvent les chercher pour arriver sur Adidas.com et sélectionner les détaillants Adidas Basketball le 14 février.

