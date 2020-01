Derrière Calgarth Estate – The Windermere Children de la BBC met en lumière un conte essentiel de la Seconde Guerre mondiale – HITC

The Windermere Children est également disponible en streaming sur BBC iPlayer.

Le public est curieux de connaître le Calgarth Estate à Windermere après avoir regardé un drame télévisé captivant.

Nous n’oublierons jamais…

L’Holocauste a été l’un des crimes les plus ignobles et les plus bouleversants jamais commis. Il est enseigné dans les écoles, il est exploré dans le cinéma, la littérature, la télévision, la discussion, et il est impératif que nous continuions à reconnaître la violence qui s’est produite pendant la Seconde Guerre mondiale.

Nous avons vu de nombreux récits et explorations de la Shoah à l’écran. Peut-être le plus célèbre, vous avez la liste de Schindler de 1993 de Steven Spielberg. Des documentaires tels que Night and Fog d’Alain Resnais en 1956 et Shoah de 10 heures et plus de Claude Lanzmann restent incroyablement obsédants.

Le lundi 27 janvier 2020 a marqué 75 ans depuis la fin de l’Holocauste, et en commémoration, BBC Two a diffusé un nouveau drame racontant une histoire vraie et importante.

Les enfants de Windermere

Réalisé par Michael Samuels et écrit par Simon Block, The Windermere Children concentre son objectif sur un groupe de jeunes survivants de l’Holocauste après leur arrivée dans le Lake District.

Il a été diffusé sur BBC Two à 21 heures et était convenablement accompagné d’un documentaire intitulé The Windermere Children: In their Own Words sur BBC Four à 22h30.

Le long métrage unique mettait en vedette des artistes tels que Iain Glen, Romola Garai, Thomas Kretschmann et Tim McInnerny, ainsi que des inconnus de l’industrie très talentueux.

Cependant, nous sommes ici pour mettre en lumière l’histoire et l’emplacement qui figuraient si en évidence …

Calgarth Estate: Windermere

Selon English Lakes, un survivant – Jack Aisenberg – a résumé ses expériences en disant: «Je suis venu de l’enfer au paradis».

La même source note que peu de Calgarth Estate existe maintenant, mais son importance et son rôle dans la guerre ne doivent jamais être oubliés. À l’époque, le village abritait ceux qui travaillaient sur le Sunderland Flying Boat, qui était utilisé par le Coastal Command pour protéger les convois transportant des marchandises précieuses vers la Grande-Bretagne. La création a également contribué à la chasse aux sous-marins allemands.

Inévitablement, l’emplacement est devenu une cible pour l’opposition allemande, mais grâce à la persévérance, un nouvel espace à fabriquer à Windermere a fourni en fait le plus grand hangar à travée unique en Europe.

Avec le temps, Calgarth Estate a grandi, car le téléfilm a très bien capturé.

Jeunes réfugiés juifs dans un camp près de Windermere en Cumbrie, 1946. Le camp est connu sous le nom de Calgarth Housing Estate et est géré par le Central British Jewish Relief Fund pour les jeunes…

Domaine Calgarth et l’Holocauste

La connexion entre Calgarth Estate et Windermere est si importante.

Comme l’a souligné English Lakes, en 1945, 300 orphelins et survivants de l’Holocauste sont venus d’Europe de l’Est dans le Lake District.

Le domaine de Calgarth est devenu leur refuge, et bien que le traumatisme écrasant dont ils ont souffert ne puisse pas être simplement annulé, les beaux paysages et la paix qu’ils offrent sont sans aucun doute utiles. Il y avait du football, le confort de la maison et un endroit pour partager leurs expériences passées, pour s’entraider.

