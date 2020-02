Derrière la famille d’acteurs de Freddie Fox – parents, sœur, oncle et cousins! – HITC

Nous imaginons que leurs réunions de famille se transforment en une table ronde d’acteurs assez rapidement.

Freddie Fox est issu d’une famille de grands créateurs d’écran!

L’acteur anglais de 30 ans a impressionné les téléspectateurs à plusieurs reprises tout au long de sa carrière, mais plus récemment, il a époustouflé les fans de White House Farm avec sa représentation intrigante de Jeremy Bamber.

Sa performance a suscité des éloges considérables de la part des critiques et du grand public, mais ceux qui connaissent son travail seront peut-être moins surpris par son talent.

Il a déjà joué dans des films comme The Three Musketeers (King Louis), Victor Frankenstein (Finnegan) et King Arthur: Legend of the Sword (Rubio), ainsi que dans des projets télévisés comme Year of the Rabbit (Wilbur Strauss) et Concombre (Freddie Baxter).

Après l’avoir vu à White House Farm, beaucoup apprennent qu’il vient d’une famille d’acteurs, mais ce n’est pas seulement un ou deux d’entre eux…

Famille de Freddie Fox: Rencontrez papa et maman!

La mère de l’acteur est Joanna David.

Elle est surtout connue pour son travail à la télévision, ayant joué dans Downton Abbey (elle a joué la duchesse de Yeovil), Bleak House (Mme Badger), The Glass (Mary Duggan), la mini-série Pride and Prejudice de 1995 (Mme Gardiner), Premier parmi ses pairs (Elizabeth Kerslake) et plus encore.

L’homme de 73 ans a également joué dans des films tels que The Cleansing Hour (Schoolmarm) et Another Mother’s Son (Maude Vibert).

Quant au père de Freddie, Edward Fox, 82 ans, a joué Le Chacal en 1973, Le Jour du Chacal, le Général Dyer en Gandhi en 1982, M dans Never Say Never Again et plus encore. Le prestigieux acteur de cinéma jouit également de rôles télévisés dans Taboo (Horace Delaney) et Inspecteur Lewis (Dr Yardley).

Ils sont tous les deux de superbes présences à l’écran et sont mariés depuis 2004.

(EMBARGO POUR PUBLICATION AU ROYAUME-UNI TABLOID NEWSPAPERS JUSQU’À 48 HEURES APRÈS CRÉATION DE LA DATE ET DE L’HEURE. CRÉDIT OBLIGATOIRE PHOTO DE DAVE M. BENETT

Sa sœur est Emilia Fox

Ils ont tous deux élevé des artistes fantastiques similaires à Freddie et Emilia Fox!

C’est vrai… l’actrice Emilia Fox, âgée de 45 ans, est la sœur de Freddie. Elle est extrêmement compétente dans son métier, ayant sculpté d’excellentes performances dans des films tels que Dorian Gray (Lady Victoria Wotton), Cashback (Sharon Pintey) et The Pianist (Dorota) de 2002.

Il existe également un large éventail d’œuvres télévisées, la plus récente étant The Trial of Christine Keeler (Valerie Profumo). Elle a également repris récemment le rôle du Dr Nikki Alexander dans Silent Witness et l’a fait depuis 2004.

Si vous êtes fan de son travail, assurez-vous de la suivre sur Instagram à @emiliarosefox; elle compte actuellement 56 000 abonnés. Dans un récent post la montrant aux côtés de son frère, elle a écrit: “Je ne pense pas que cela nous soit déjà arrivé auparavant … mon frère Fred et moi sommes tous les deux à la télé ce soir, en même temps, mais dans des programmes différents! Je suis très heureux de le voir dans # whitehousefarm… et la dernière partie du #silentwitness de cette semaine est également à 21 heures… »

C’est sacrément cool.

Emilia Fox assiste à la première britannique de “The Trial Of Christine Keeler” au Content London le 04 décembre 2019 à Londres, en Angleterre.

La famille de Freddie Fox est pleine d’acteurs

Nous n’avons pas encore fini!

L’oncle de Freddie est James Fox, qui est apparu dans des films comme The Double (The Colonel), Sherlock Holmes (Sir Thomas Rotheram), Mister Lonely (The Pope) et Charlie and the Chocolate Factory de Tim Burton (Mr. Salt); Le travail télévisé comprend Death in Paradise (Martin Goodman) et Utopia (Assistant).

Ses cousins ​​sont Laurence Fox – mieux connue pour avoir joué DS James Hathaway dans la série télévisée Lewis – et Jack Fox, qui a joué Ralph dans la sitcom britannique Fresh Meat.

Dans d’autres nouvelles, consultez notre revue pour Netflix hit Uncut Gems.