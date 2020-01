Derrière la mythologie qui a sauvé le clan

Certains fans ont déjà fini de regarder Chilling Adventures of Sabrina, mais ont des questions. La troisième saison a vu la sorcière adolescente se démener pour résoudre les problèmes de gestion en enfer, une guerre naissante à Greendale et sa relation fragile avec Nicholas Scratch. Il se passe beaucoup de choses en cette saison de CAOS, et l’un des problèmes auxquels le clan doit faire face est sa magie décroissante.

À la fin de la troisième partie, Zelda a compris comment retrouver leurs pouvoirs sans le seigneur des ténèbres, et elle l’a fait en utilisant une source mystique et ancienne. Mais qu’est-ce que c’est et est-ce logique pour les sorcières de Chilling Adventures? Ne lisez pas à l’avance si vous n’avez pas regardé toute la troisième saison de la série. Spoilers!

Scène de «Chilling Adventures of Sabrina» | Netflix

Qu’est-il arrivé au pouvoir des sorcières dans «Chilling Adventures»?

Satan, pris au piège dans le corps de Nick Scratch, n’était pas content que

il avait été expulsé du trône à la fin de la deuxième partie. En prison

chaînes et un cercle de sel, il a comploté sa vengeance contre l’église capricieuse de

Coven de nuit qui était autrefois dirigé par le père Blackwood. Il a notamment fait

reprendre ses «cadeaux» de magie au groupe.

De toute évidence, cela les rendait vulnérables aux attaques de lui, du père Blackwood et du clan païen. Ce dernier s’est avéré être un méchant majeur et tout au long de la saison, il a été souligné qu’il s’agissait des anciens dieux. Cela s’est avéré gênant pour l’ancien clan de l’église de la nuit qui a changé son allégeance à Lilith.

Les sorcières ont utilisé un vieux dieu

pour récupérer leurs pouvoirs

Après que Hilda et Zelda «meurent», elles passent du temps dans les limbes, pas tout à fait mortes et pas tout à fait vivantes. Là, leur frère Edward Spellman leur montre la réponse au problème païen. Zelda rassemble que la solution est de puiser dans le pouvoir de la jeune fille, de la mère et de la vieille. Ce n’est pas avant qu’elle ne revienne au pays des vivants et ne jette un sort sur la tombe de Hilda que les téléspectateurs apprennent ce que cela signifie.

En dépit de la tension et des problèmes qui se dessinent entre la faction des «anciens» et le clan de Sabrina, Zelda fait appel à un vieux dieu / déesse pour élever Hilda et imprégner leur clan de magie.

C’est Hekate qu’elle prie, la déesse grecque antique de la sorcellerie, de la lune et de la nuit. Ça marche! Avec leurs pouvoirs restaurés, ils battent Pan, le Gorgon et le reste de l’équipage païen.

Pourquoi cette tradition magique fonctionne pour

«Chilling Adventures of Sabrina»

Qui est Hekate? Selon l’Encyclopédie de l’histoire ancienne, la déesse est plus âgée que les divinités olympiennes et a été honorée par Zeus lui-même. Elle est associée à la magie, aux carrefours, à l’obscurité et au pouvoir de la lune, et la majorité de ses disciples étaient des femmes.

Hekate est généralement symbolisé par trois visages: jeune fille, mère et crone. Les symboles étaient généralement représentés comme des statues ou d’autres œuvres d’art. À l’époque, les rituels exécutés pour Hekate étaient utilisés pour demander protection et aide en sorcellerie / sorts.

Dans l’émission, cela est lié à Sabrina en tant que bébé, aux tantes en tant que mères et à Zelda en tant que vieille femme sur son lit de mort.

Avec le coven desserrant les chaînes de l’autorité masculine et du seigneur des ténèbres, demander de l’aide à Hekate revient essentiellement à des pratiques plus centrées sur les femmes. Va-t-il coller?

Techniquement, le seigneur des ténèbres n’est plus en charge, mais sa rancune contre le clan a arraché leur magie. Il reste à voir si le clan s’alignera avec ce qui se passe en enfer et retournera à l’adoration de Satan, ou s’il approfondira ses liens avec la vieille déesse païenne Hekate qui se dirigera vers la quatrième partie. La force féminine pourrait prendre le relais comme par magie et à l’académie.