Derrière la série animée à succès de Netflix! – HITC

Vous avez peut-être vu l’anime 7Seeds, mais le manga vaut également la peine.

C’est enfin là!

Avec tout ce qui se passe en ce moment, Netflix se sent plus précieux que jamais. Avec d’innombrables heures de divertissement à portée de main, nous sommes en mesure de syntoniser les titres qui nous plaisent le plus.

Pour les fans d’anime, il y a encore beaucoup de choix!

Sur le service de streaming, nous avons les goûts de The Seven Deadly Sins, Kakegurui, Castlevania, Vampire Knight et bien plus encore.

En ce moment, en revanche, tous les regards sont tournés vers 7Seeds Part 2.

L’anime est arrivé pour la première fois sur Netflix en juin 2019 après avoir été annoncé à la fin de 2018. Il s’agit d’une adaptation d’une série de mangas, de façon compréhensible, les fans du matériel existant ont été ravis du concept de l’histoire traduite à l’écran.

Pour beaucoup cependant, l’anime était l’introduction à ce monde unique en son genre…

7Seeds sur Netflix

La série explore les conséquences du «Project 7Seeds», qui a vu des groupes de jeunes hommes et femmes plongés dans un sommeil cryogénique dans l’espoir ou la survie après qu’une météorite soit entrée en collision avec la Terre.

En effet, ils ont survécu mais se sont réveillés dans un monde dangereux totalement méconnaissable pour eux. Il est fascinant de voir comment ils naviguent dans ces environnements sauvages, et les personnages sont vraiment formidables, il n’est donc pas surprenant que le public ait anticipé plus d’épisodes immédiatement après la partie 1 de Bing.

La deuxième partie a atteint la plateforme le jeudi 26 mars 2020, offrant aux fans un autre épisode envoûtant de douze épisodes.

Il s’agit peut-être de l’anime en ce moment, mais prenons le temps de mettre en lumière le manga pendant un moment…

7 graines de manga

Intitulée 7 Seeds, cette série de mangas japonais bien-aimée a été écrite et illustrée par le talent sans fin Yumi Tamura.

L’avenir dystopique qui nous est présenté après qu’une météorite a frappé la Terre est en fait vaguement inspiré par un vrai reportage! Selon une note de l’auteur, l’idée est venue à Tamura quand il a vu qu’un objet proche de la Terre – (89959) 2002 NT7 – pourrait potentiellement entrer en collision avec lui.

Bien sûr, cela a mis son imagination en course – nous en sommes certainement heureux.

7 Seeds a été créée pour la première fois dans un numéro de novembre 2001 du magazine Bessatsu Shōjo Comic de Shogakukan, en série. Cependant, en 2002, il est ensuite passé au magazine Flowers, où il est resté jusqu’à la fin: mai 2017.

Certains ont critiqué l’anime pour avoir tenté de rassembler trop de récits en peu de temps, car il y avait au total 35 volumes, collectés et organisés par Shogakukan.

Il a sans aucun doute creusé un héritage admirable dans le domaine des mangas, se vendant à plus de six millions d’exemplaires au Japon. Bien que les récompenses et la reconnaissance soient peut-être plus importantes que les ventes aux dévots…

Tout au long de sa vie, 7 Seeds a remporté le 52e Shogakukan Manga Award du meilleur Shōjo Manga en 2007. En outre, il a été nominé aux 49th Seiun Awards en 2018 et a été classé n ° 10 sur la liste des mangas pour les lecteurs féminins dans l’édition 2018 de Takarajimasha’s. Kono Manga ga Sugoi! guide.

Les fans parlent de 7Seeds sur Twitter

Depuis que la partie 2 de l’anime a fait surface, un certain nombre d’admirateurs ont exprimé leur passion ou leur désir de ressusciter la série de mangas.

Au moins, il y a une série animée pour continuer!

Découvrez une sélection de tweets:

