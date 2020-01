Derrière ‘Meltdown’ de Meghan Markle qui a conduit le prince Harry à annoncer sa démission de ‘Megxit’

La famille royale est toujours sous le choc de l’annonce faite le 8 janvier par le prince Harry et Meghan Markle, déclarant qu’ils se retireront de leurs rôles de royals seniors. Les fans et les critiques trient les détails connus, essayant de reconstituer une chronologie de l’endroit où tout s’est mal passé et pourquoi leur annonce a été un choc pour le monde.

Après tout, c’est moins de deux ans après le mariage de conte de fées du prince Harry et de Meghan, qui en soi semblait indiquer une nouvelle direction audacieuse pour la monarchie. Pourtant, selon un récent rapport, la soudaineté de l’annonce pourrait être due au fait que Markle a atteint le bout de sa corde.

Meghan Markle ne se porte pas bien depuis un moment

Bien que Meghan et le prince Harry semblaient tout sourire immédiatement après leur mariage en mai 2018, la réalité n’a pas tardé à s’installer. Les médias britanniques ont mené une attaque sans relâche contre la duchesse de Sussex, publiant des histoires qui l’accusaient de être difficile, trop exigeant avec les membres du personnel et agir généralement comme une diva.

Pendant des mois, Meghan et le prince Harry ont continué comme d’habitude, ne répondant pas directement aux rumeurs. Ensuite, la famille éloignée de Meghan a commencé à s’impliquer, à parler aux médias et à perpétuer l’idée qu’elle est une opportuniste et difficile à côtoyer.

Enfin, fin 2019, Meghan s’est exprimée dans une rare interview avec le journaliste Tom Bradby. La duchesse, qui n’était à ce moment-là que quelques mois après l’accouchement, a reconnu que la gestion de la négativité avait été «difficile» et que «peu de gens» avaient demandé si elle allait bien. Alors que son entretien a fait que beaucoup se sentaient désolés de ce qu’elle avait à faire, beaucoup d’autres en ont profité pour l’accuser d’agir afin de susciter de la sympathie.

Meghan Markle était-elle au bord de l’effondrement?

Selon un récent rapport de PageSix, Meghan, la duchesse de Sussex se sentait poussée au bord du gouffre et ne pouvait plus supporter de rester au Royaume-Uni, et c’est son vacillement au précipice d’une fusion qui a poussé le prince Harry à accepter de faire leur annonce controversée le 8 janvier.

Le rapport détaille comment Meghan «voulait désespérément passer plus de temps avec ses amis et sa famille en Amérique du Nord, et moins de temps cloîtré dans les palais britanniques.» Par conséquent, le rapport affirme que le prince Harry était sous pression pour prendre une décision afin d’essayer de faire sa femme de près de deux ans heureuse.

Comment la famille royale s’adapte-t-elle à l’annonce?

Après que la nouvelle ait été partagée sur le compte Instagram du couple, la famille royale aurait contrôlé les dégâts alors qu’elle tentait de déterminer à quoi ressemblerait un avenir sans le prince Harry et Meghan. Dans l’annonce, le couple a révélé qu’il souhaitait passer son temps partagé entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ce qui leur laisse une grande flexibilité dans leur emploi du temps et semble vérifier le rapport PageSix.

Alors que la reine a déclaré qu’elle soutenait le couple dans leur décision, il y a encore beaucoup de choses en suspens, notamment si le prince Harry et Meghan conserveront ou non leurs titres royaux et leurs détails de sécurité. Il semblerait que la famille royale arrivera à une décision dans quelques jours. Espérons que tout ce qui sera décidé appartiendra à la fois à la famille royale et au couple royal semi-retraité, d’autant plus qu’il semble que, cette fois, Meghan en ait vraiment et vraiment assez.

