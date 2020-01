«Derrière vous» de Vertical Entertainment reflète l’horreur [Exclusive]

Vertical Entertainment a acquis les droits d’Amérique du Nord et du Royaume-Uni de XYZ Films pour Derrière toi, un film d’horreur du premier duo scénariste / réalisateur Andrew Mecham et Matthew Whedon, Bloody Disgusting appris exclusivement.

Dans le film, «Deux jeunes sœurs, envoyées vivre avec leur ex-tante, trouvent que tous les miroirs de sa maison sont couverts ou cachés. Lorsqu’une des sœurs tombe sur un miroir dans le sous-sol, elle libère sans le savoir un démon malveillant qui avait hanté sa mère et sa tante il y a des années. »

Behind You vient des producteurs de The Gallows et The Gallows II, et des stars Addy Miller (Lieux sombres, La vie secrète des abeilles), Elizabeth Birkner («L’avant-poste»), et Jan Broberg (“Everwood”).

Vertical Entertainment nous dit qu’ils prévoient de sortir le film dans les salles américaines et en VOD Q2 2020.