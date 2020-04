Évaluation:

5/10

Jeter:

Addy Miller comme Olivia

Elizabeth Birkner comme Claire

Jan Broberg comme Beth

Phillip Brodie comme Charles

Aimee-Lynn Chadwick comme Camilla

Écrit et réalisé par Andrew Mecham et Matthew Whedon

Derrière vous examen:

Parfois, le genre d’horreur indépendant peut être un lieu phénoménal pour les auteurs et les génies créatifs de faire leur marque et de se lancer dans le courant dominant, avec Mike Flanagan allant du prometteur Absentia à la série révolutionnaire de Netflix La hantise de Hill House, David F. Sandberg ayant rompu avec son célèbre long métrage YouTube Couvre-feu et aller jusqu’au deuxième meilleur acompte reçu de DC Extended Universe Shazam! Le genre peut cependant voir certains artistes lutter avec leur premier effort, et Andrew Mecham et Matthew Whedon Derrière toi est un exemple de trébuchement.

Co-écrite et co-dirigée par le duo, l’histoire se concentre sur Olivia et Claire, deux jeunes sœurs qui ont perdu leur mère et sont envoyées au domicile de leur ancienne tante pour être gardées jusqu’à ce que leur père puisse les chercher. Mais leur garde est loin d’être sûre car non seulement leur tante est une gardienne sinistre et étrange, mais tous les miroirs de sa grande maison peu invitante ont été soit recouverts ou stockés dans le sous-sol verrouillé. Lorsque la jeune Claire est attirée au sous-sol, elle trouve un message gribouillé dans la poussière sur l’un des miroirs qu’elle pense être de sa mère décédée. «Je suis dans un endroit sombre. Je dois sortir. Pourrais-tu m’aider?” En tentant de le faire, cependant, Claire libère une entité du miroir qui se révèle tout sauf maternelle et maintenant Olivia doit la sauver de l’entité malveillante qui cherche à la posséder et l’enfer de la tante déterminé à détruire le démon.

L’intrigue du film ressemble plus à une aventure familiale qu’à un film d’horreur, les enfants étant avertis par leur méchante vieille tante qu’ils n’ont jamais rencontrés de ne pas faire quelque chose dans la maison qui entraîne le chaos qui s’ensuit, tous parce que leur tante a vécu un mystérieux événement traumatisant quand elle était enfant. Cela ne ressemble pas à une façon originale, ou même relativement captivante, de présenter les personnages principaux ou le mystère qui anime l’histoire, mais plutôt à un rechapage fatigué du contour des «enfants laissés à eux-mêmes».

Son mystère central concernant les miroirs n’est peut-être pas aussi intéressant que prévu, ni assez ambigu, mais l’exploration du savoir derrière l’entité terrorisant la famille semble généralement bien conçue. En regardant un folklore souvent inexploré, le film prend ce qui pourrait ressembler à un Surnaturel l’ouvrir et le transformer en un territoire suffisamment intrigant pour attirer un public général curieux de la menace et des moyens de la vaincre.

La manipulation de la créature et son apparence est un élément que Mecham et Whedon clouent, car ils comprennent le principe du «moins c’est plus», en retirant une page du Mâchoires et Couvre-feu livre et montrant au public très peu de la créature, en particulier peu ou pas de gros plans, aidant à amplifier la tension et la curiosité du spectateur. Le duo fait également un travail assez intrigant pour diriger des scènes dans lesquelles l’entité terrorise celles à l’écran, créant des craintes crédibles alors que le verre brisé et divers objets flottent dans la pièce avec la créature uniquement visible dans les reflets plutôt qu’à l’écran. Bien que toutes ses scènes ne soient pas du fourrage de cauchemar, il y a une atmosphère généralement sombre et effrayante qui imprègne toute l’affaire qui se révèle suffisamment convaincante pour résister aux personnages ternes et à leur dialogue.

Global, Derrière toi n’est pas l’effort d’horreur le plus original ou captivant, avec ses personnages se sentant décevants et son histoire se révélant super prévisible, mais avec suffisamment d’une atmosphère décente et des visuels effrayants, il ravira certainement certains amateurs de genre.