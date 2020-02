Des adeptes supplient la fille de Farrah Abraham, Sophia, d’arrêter de faire des «lèvres de canard» dans sa vidéo de la Saint-Valentin

Nous suivons Farrah Abraham depuis plus d’une décennie, alors qu’elle a fait ses débuts sur MTV’s 16 and Pregnant et a solidifié son héritage dramatique avec Teen Mom OG. Cependant, elle n’est plus associée à l’émission. Bien que nous sachions qu’elle a eu une sérieuse dispute avec les producteurs de MTV, elle semble maintenant mettre beaucoup d’efforts pour devenir une influenceuse des médias sociaux. Et elle veut que ses fans suivent également sa fille de 10 ans, Sophia Abraham, sur les réseaux sociaux.

Alors que Sophia a sa juste part de fans, elle a beaucoup plus de critiques. Beaucoup de ses partisans se sont inquiétés du fait qu’elle imite le comportement peu recommandable de Farrah. Et une vidéo publiée le 9 février pour la Saint-Valentin montre que beaucoup de ses partisans la supplient de cesser de faire la fameuse “lèvre de canard”.

Farrah Abraham dirige les réseaux sociaux de Sophia Abraham

Farrah Abraham et sa fille Sophia Abraham assistent au défilé de mode Michelle Ann Kids + Bound By the Crown Couture Children’s Wear | Jacopo Raule / .

Farrah’s s’est retrouvée dans l’eau chaude par le passé pour avoir autorisé sa jeune fille à avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Quand Sophia n’avait que 7 ans, elle avait un compte Snapchat qui semblait ne pas être surveillé. Il a été fermé après qu’un abonné s’est plaint à la société d’application qu’elle était trop jeune pour être seule sur Snapchat. Non seulement cela, mais il a été rapporté qu’elle demandait à d’autres utilisateurs de Snapchat de lui envoyer des photos et des messages.

Depuis cette débâcle, Farrah a fait savoir au monde entier que c’est elle qui gère les comptes en ligne de Sophia. Et la page Instagram de Sophia montre souvent l’enfant faisant la promotion de produits de maquillage et de beauté, faisant des voyages et des événements somptueux avec sa mère et fréquentant des personnes beaucoup plus âgées que son groupe d’âge.

Cela a conduit à un contrecoup important pour la mère et la fille – mais Farrah a fait savoir qu’elle ne se souciait pas de ce que disaient les ennemis. Au lieu de cela, elle autorise généralement les commentaires du public sur elle et sur Instagram de Sophia.

Farrah permet à Sophia de créer un contenu qui semble imiter ce que Farrah publie

Beaucoup de disciples de Farrah et Sophia pensent que la pomme ne tombe pas de l’arbre. Et puisque le duo mère-fille voyage et assiste à des événements ensemble tout le temps, Sophia semble suivre les comportements de Farrah. Et le contenu publié sur Instagram de Sophia montre à quel point elle cherche à être adulte.

Nous savons combien Farrah adore faire travailler son corps. Et une vidéo publiée sur Instagram de Sophia la montre en train d’essayer une procédure de blanchiment des dents pour la première fois en janvier. Non seulement cela, mais nous voyons également Farrah pousser sa fille dans le show-business. Il existe de nombreux articles sur la page de Sophia qui montrent ses différents looks de mannequin et ses «blogs de mode».

Les fans demandent souvent à voir des photos de vidéos de Sophia agissant comme un enfant avec d’autres enfants de son âge.

Les abonnés de Sophia lui demandent d’arrêter de faire la moue dans une vidéo Instagram

Une publication Instagram inspirée de la Saint-Valentin montre Sophia dans une belle robe, entièrement maquillée et assise dans une voiture ancienne entourée de fleurs. Il est clair que Sophia tente de modéliser la photo alors que la caméra l’entoure, bien que l’événement auquel elle participe ne soit pas clair d’après ce qu’elle a posté. Et ses followers veulent juste qu’elle s’arrête avec les lèvres trop boudées

“Pouvez-vous arrêter avec les lèvres”, a commenté un abonné.

Un autre a ajouté: «les lèvres de canard sont indignes des jeunes enfants et de la plupart des adultes. Cependant, ce sourire authentique ferait de la photo parfaite. »

Un autre encore a écrit: “Plz hun arrêtez-vous avec les lèvres. Vous êtes si mignon mais vous devez être un enfant. Vos mères vous font grandir trop vite.”

Farrah fait savoir qu’elle ignore la haine sur Internet, nous doutons donc que l’un de ces commentaires revienne à Sophia. Nous espérons que la célèbre maman fait ce qui est le mieux pour sa fille malgré ce que tout le monde pense.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!