Des ados gâtés deviennent des vampires dans Shudder’s ‘Dead & Beautiful’

Un autre accord EFM précoce avec l’acquisition de Shudder Dead & Beautiful, réalisé par un éminent cinéaste néerlandais David Verbeek (Full Contact), pour les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, explique Variety.

«Le film suit un groupe d’adolescents jeunes et gâtés dans une mégalopole asiatique qui se transforment en vampires après une nuit de fête.

“Désorienté au début, le groupe se rend compte qu’il se sent encore plus fort, plus attrayant et plus invincible que jamais auparavant, mais il leur apparaît rapidement qu’ils ne peuvent plus se faire confiance.”

Il s’agit de la septième fonctionnalité de Verbeek. Ses crédits incluent R U There, qui a joué à Un Certain Regard à Cannes en 2010, et Full Contact, qui a concouru à Toronto dans la première section Platform en 2015.

Surveillez les nouveautés et une bande-annonce à leur arrivée.