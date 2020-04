Des ambulanciers paramédicaux de la Croix-Rouge arrêtés pour avoir pris de la drogue en ambulance

Mexico.- Un juge fédéral a lié le processus et ordonné la détention préventive informelle contre deux ambulanciers paramédicaux qui étaient détenus par des agents du Bureau du Procureur général de la République (FGR) alors qu’ils voyageaient dans une ambulance de la Croix-Rouge mexicaine avec six kilos 9,9 grammes de chlorhydrate de méthamphétamine et un arme à feu.

Selon le dossier d’enquête, la police ministérielle fédérale a reçu une plainte par téléphone qui les a alertés du transport de drogue dans une camionnette blanche, de type ambulance, avec les logos de la Croix-Rouge.

Les éléments du FGR ont donné suite à la plainte et ont commencé à suivre les ambulanciers paramédicaux dans les rues de Mexico.

Alors qu’ils circulaient sur l’Avenida del Trabajo, presque au coin du Congrès de l’Union, dans le quartier de Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, à Mexico, les agents ont demandé aux chauffeurs d’arrêter l’ambulance.

Lors d’un examen, ils ont localisé dans la cabine du camion, entre les sièges conducteur et passager, la quantité de six kilos 9,9 grammes de chlorhydrate de méthamphétamine et dans la boîte à gants une arme à feu.

Le représentant légal de l’institution Benemérita a confirmé que Jorge Ángel “N” est un employé rémunéré et qu’Armando “N” est un volontaire, en plus du fait que l’ambulance appartient à la Croix-Rouge mexicaine.

Pour cette raison, l’agent du Parquet fédéral rattaché à l’Unité spécialisée pour les enquêtes sur les crimes contre la santé, du Bureau spécialisé du Procureur spécial pour les enquêtes sur la criminalité organisée, les a accusés d’être prétendument responsables de délits contre la santé et de port d’arme à feu. à l’usage exclusif des forces armées.

Le crime dont ils ont été accusés est grave, car ils l’ont commis comme ambulanciers paramédicaux d’une institution à but non lucratif. Ils étaient également assurés de la documentation et de trois téléphones portables.

Par vidéoconférence, le juge de contrôle du Centre fédéral de justice pénale basé dans la prison préventive du Sud a accordé le lien et la détention préventive et a accordé au FGR quatre mois pour l’enquête complémentaire.

