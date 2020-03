Des artistes du monde chantent des odes à l’enfermement

▲ Michael Stipe, ancien chanteur de REM, dans une capture d’écran de la vidéo où il a chanté C’est la fin du monde tel que nous le connaissons, et a déclaré: Nous allons dans l’inconnu avec le coronavirus, mais c’est réel.

Samedi 21 mars 2020, p. 6

Paris / Miami. De l’ancien chanteur REM Michael Stipe à Bono en passant par des artistes moins connus, le monde de la musique se mobilise pour rappeler au public l’importance de respecter le confinement face à la menace mondiale du coronavirus.

Certains titres écrits il y a plus de 30 ans ont un écho contemporain. C’est la fin du monde tel que nous le connaissons, par REM (1987), réapparaît sur les listes de lecture. Ce refrain, que l’ancien chef du groupe chante a cappella dans une vidéo à domicile, avec ses lunettes et une barbe de deux semaines.

Puis Stipe prévient: nous allons dans l’inconnu avec le coronavirus, mais c’est réel, c’est grave et c’est maintenant. Et rappelez-vous, après avoir parlé à des amis en Italie, comment il faut se comporter pendant l’accouchement pour éviter que les hôpitaux ne soient surpeuplés.

Une autre star planétaire, le chanteur de U2 Bono, a été filmée devant une grande fenêtre dans sa maison de Dublin en jouant du piano et en jouant un Let in Love Be Known inédit, dédié aux médecins et infirmières.

Derrière ses verres en verre rose, Bono chante une histoire d’amour, la parabole de la quarantaine de santé. Le thème, qui compte déjà 3 millions de vues sur Facebook, parle de silence, de rues désertes et d’isolement pour dire que la distance n’empêche pas les messages d’amour et de soutien.

C’est un petit morceau que j’ai écrit il y a une heure, disait Bono à propos de sa ballade, la première chanson qu’il a composée en trois ans.

En Espagne, Resistiré, ancien thème du Dynamic Duo, est devenu l’hymne contre le coronavirus, chanté par des milliers de personnes qui sortent tous les soirs sur les balcons pour applaudir le personnel médical, dédié à essayer de sauver les malades dans les hôpitaux bondés.

Thème sur l’espoir et surmonter l’adversité, avec un refrain qui dit: je vais résister, debout devant tout, je vais tourner le fer pour durcir ma peau, la chanson, un succès au moment de sa sortie en 1988, est devenue plus populaire lorsqu’elle est apparue dans le film ¡Átame!, de Pedro Almodóvar, de 1990, chanté par Loles León, Antonio Banderas et Victoria Abril.

Une partie de votre travail

L’artiste québécoise Coeur de Pirate a publié sur Twitter une vidéo vue plus de 300 000 fois dans laquelle elle énumère chanter les slogans à l’époque de Covid-19 pour son jeune public. On ne rit pas, on n’embrasse pas le voisin, on protège les autres, entonne-t-il.

Il n’est pas surprenant que de grands artistes s’impliquent dans de grands thèmes. Ils considèrent que cela fait partie de leur travail. L’Holocauste, les attentats, les catastrophes humanitaires … tout cela a donné lieu à de nombreux travaux, explique Bertrand Dicale, journaliste musical.

Le Guadeloupean Admiral T a opté pour une production dancehall, avec plus de 142 mille vues en trois jours sur YouTube. La chanteuse se souvient que la pandémie n’est pas une science-fiction et que, puisqu’il n’y a pas de vaccin, tout le monde doit rester confiné.

En France, l’artiste Grande Sophie a mis en ligne la vidéo Ensemble (ensemble) sur Instagram, dans laquelle elle joue de la guitare tout en chantant sur les restrictions que le coronavirus impose au pays: Nous sommes arrivés au bout du chemin. / Nos coutumes nous abandonnent.

Toutes ces lettres survivront-elles au passage du temps? Ce n’est pas certain, selon Dicale, qui prend comme exemple un hit français de la Première Guerre mondiale, les Allemands sont comme des rats, dont la maison de disques ne se souvient pas de leur auteur, Vincent Scotto.

Étoiles latines

Aujourd’hui, un spécial . réunira des artistes dont J Balvin, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, CNCO, Prince Royce et Farruko. Le Concert à la maison (#ConciertoEnCasa), organisé en réponse à la pandémie, peut être vu à partir de 19h00 Eastern sur ..

L’idée est d’unir les familles en quarantaine pour profiter des performances musicales et des interventions des artistes latinos en ces temps difficiles, a expliqué la chaîne dans un communiqué jeudi.

Gloria et Emilio Estefan, Reik, Carlos Vives, Wisin, Jesse & Joy, Alejandra Guzmán, Mau et Ricky et Camila figurent sur la liste des participants. Aussi Pepe Aguilar, Paulina Rubio, Franco de Vita, Calibre 50, Banda El Recodo, Banda Los Recoditos et Daniel Habif.

