Des artistes italiens inquiets demandent aux fans de ne pas quitter la maison | INSTAGRAM

Laura Pausini, Tiziano Ferro, Nek et Chiara Ferragni font partie des artistes italiens les plus préoccupés par la pandémie de coronavirus.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Toute cette situation de panique a conduit à la création de la nouvelle campagne “Je reste à la maison”, où les artistes invitent les Italiens à ne pas quitter leur domicile et à éviter la propagation de ce virus.

Il convient de rappeler que le gouvernement italien a publié un décret suspendant les cours dans les écoles et les universités jusqu’au dimanche 15 mars prochain pour l’instant, ainsi que demandant d’éviter les manifestations et événements de masse jusqu’au 3 avril, pour empêcher le virus se répandra davantage dans le pays.

Vous pourriez également être intéressé: Fast and Furious 9: Coronavirus reporte sa sortie pour une année complète

La campagne que les artistes promeuvent tente d’arrêter les contagions en Italie du Coronavirus, à ce jour il y a déjà 366 décès et 6 387 000 infectés, un grand nombre de personnes et la majorité sont du nord du pays, selon les rapports de la protection civile .

Ragazzi, non c’è da farsi prendere dal panico, ma cape importante che la situation est molto molto grave. Molti hanno prisonnière questa storia mange une vacanza, ma non è così, e que esta cosa va capita bene. Leggete, giocate, parlate, think, scrivete, cucinate, ascoltate or fate musica, come me! Indiquez une casa ragazzi, non muovetevi se non è strettada indispensable. Je ferme le rispettare tutto quello che ci è stato spiegato e richiesto. Par faveur fatelo anche voi. Facendo così aiutate il prossimo e anche voi stessi. La protezione tra esseri Simili, c’est pour le montrer! #IoRestoACasa

Un post partagé par Laura Pausini Official (@laurapausini) le 8 mars 2020 à 13h00 PDT

Selon les informations communiquées par différents médias, Roberto Speranza, ministre italien de la Santé, a demandé aux citoyens d’éviter autant que possible de quitter leur domicile et a remercié la campagne “Je reste chez moi” (je reste à la maison) présenté par plusieurs célébrités de leurs réseaux sociaux.

Lire aussi: Vive Latino 2020 pourrait être à risque, annule la première bande pour Coronavirus

Le chef de la Culture du pays, Dario Franceschini, a assuré que la fermeture des cinémas, théâtres, musées et discothèques est une mesure qui est nécessaire dans le cadre des mesures de l’alerte sanitaire pour empêcher le coronavirus de se développer, cependant, cela a encouragé pour les Italiens de consommer un autre type de culture à la maison.

Franceschini a donc demandé aux réseaux de télévision d’inclure de la musique, du théâtre, des films et des programmes artistiques dans leur contenu, invitant tous les artistes à aider leurs réseaux sociaux à encourager les Italiens.

Le célèbre cinéaste Paolo Sorrentino a rejoint l’aide via son compte Instagram, où il a invité les Italiens à rester à la maison et a demandé des recommandations de livres, de films et de musique.

Tiziano Ferro l’a également fait sur son compte Instagram officiel, publiant une vidéo où il fait référence au thème musical de Lewis Capaldi “Quelqu’un que vous aimiez”, demandant à ses fans de suivre des mesures préventives pour se protéger.

D’autres artistes qui ont rejoint la campagne “Je reste à la maison” étaient Lorenzo Jovanotti, Rosario Fiorello, Laura Pausini, Filippo Neviani “Nek” et l’influenceuse Chiara Ferragni et bien d’autres.

.