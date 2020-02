Des bandes dessinées comme Arkham Asylum, Superman et X-Men

Grant Morrison C’est un auteur polarisant: certains adorent son travail, d’autres le rejettent parce qu’il le considère comme un non-sens. À ce dernier s’ajoute sa renommée excentrique: punketo, connaisseur de différentes drogues et connu pour l’anecdote sonore d’avoir eu une rencontre avec une sorte d’étrangers à Katmandou, tout en essayant de suivre les mêmes étapes vers l’illumination que Bouddha.

Nous vous recommandons: De la bande dessinée au cinéma: 10 œuvres de Mark Millar à lire

Malgré tout cela (ou peut-être en partie à cause de cela), il est l’un des auteurs les plus reconnus par les critiques et l’industrie de la bande dessinée. Et c’est que le héros marocain n’est pas un super-héros conservateur qui essaie de préserver le statu quo, mais, au contraire, c’est un visionnaire avec un certain degré d’optimisme, qui sait que les choses vont mal mais qu’il est possible de transformer le panorama avec Quelques changements radicaux.

Morrison est reconnu pour son amour pour les bandes dessinées de super-héros de l’âge d’argent. Cela a conduit ses lecteurs à penser et à critiquer que ses bandes dessinées sont des «lettres d’amour» aux bandes dessinées de cette époque. Cependant, bien que l’affection de l’auteur pour ces personnages soit notoire, il y a aussi des critiques constantes de ce qu’ils représentent.

Voici quelques recommandations du travail de Morrison. Il y aura évidemment SPOILERS.

Mentions honorables

Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth (1989)

Avec Dave McKean

C’est probablement l’œuvre la plus connue de Morrison, et bien qu’elle soit très intéressante, elle est parfois prétentieuse, comme le reconnaît Morrison lui-même.

Ils étaient à la fin des années quatre-vingt et le public américain était impatient de lire plus d’auteurs de “l’invasion britannique” après le succès d’Alan Moore avec Watchmen et Sandman de Neil Gaiman. Morrison, d’Écosse, avait été convoqué par la maison d’édition DC, et il voulait répondre aux attentes de ses lecteurs. C’est pourquoi il a fait Arkham Asylum, une bande dessinée qui raconte la confrontation finale entre Batman et le Joker.

Les Invisibles (1994-2000)

Avec plusieurs artistes

Un groupe de rebelles initiés sait que la réalité que nous connaissons n’est pas vraie, qu’il y a une autre réalité qui nous a été cachée par des êtres qui contrôlent tout. Son histoire implique les arts martiaux, la magie, les vêtements fétiches, les têtes rasées et la cosmogonie gnostique. Il peut sembler que je parle de l’intrigue de The Matrix (1999) mais je décris en fait The Invisibles, la bande dessinée qui a inspiré le film avec Keanu Reeves. Les deux œuvres de fiction ont une forte ressemblance largement documentée sur Internet.

C’est une bande dessinée qui a non seulement marqué une époque révolue de la culture pop, mais qui est également une œuvre qui couvre tous les thèmes marocains que l’auteur développera ou réfutera dans des bandes dessinées ultérieures. C’est donc un travail incontournable pour ceux qui veulent entrer dans le travail du scénariste écossais.

À un moment donné, en raison de faibles ventes, The Invisibles était sur le point d’être annulé. À cette époque, dans la partie où la correspondance des fans était imprimée à l’intérieur de la bande dessinée, Morrison a demandé aux lecteurs de rejoindre un rituel magique dans lequel tout le monde devait se masturber pour sauver le titre. Il est impossible de savoir si cela a eu un impact, la vérité est que l’histoire s’est poursuivie jusqu’à sa conclusion, en l’an 2000.

We3 (2004-2005)

Avec Frank tranquillement

Avec Animal Man, We3 est l’une des bandes dessinées dans lesquelles Morrison exprime ses préoccupations concernant les droits des animaux.

Trois animaux de compagnie ont été enlevés pour un projet militaire qui les transforme en machines de guerre. We3 est une histoire de violence sanglante, entrecoupée de moments de tendresse et de tristesse. C’est peut-être le meilleur travail de l’illustrateur Frank Quietly. We3 n’a pas atteint le top 10 mais nous le recommandons vivement.

10. Sept soldats (2005-2006)

Avec plusieurs artistes

Les Sheeda, une civilisation du futur et des descendants probables de l’humanité, voyagent à différentes époques, lorsque les civilisations battent leur plein, pour les piller. Il est maintenant temps pour le début du 21e siècle. Il s’agit d’un groupe de “sept soldats” confrontés à cette énorme menace de différents fronts. Seulement il y en a une pratique: ces sept guerriers ne se connaissent pas, ils ne savent pas qu’ils ont une cause commune, et ils ne se rencontreront jamais.

L’équipe des Sept Soldats est composée de personnages très particuliers: un policier afro-descendant (The Guardian), un magicien ayant des problèmes d’estime de soi (Zatanna), un chevalier travesti (Shinning Knight), entre autres.

En 2006, Seven Soldiers a remporté l’Eisner de la “meilleure série à durée limitée”.

9. Batman et Robin # 1-15 (2009-2010)

Avec plusieurs artistes

Bruce Wayne est mort mais Gotham City doit être défendu contre le crime. Dick Grayson (le premier Robin) et Damian Wayne (le fils de Bruce) deviennent les nouveaux Batman et Robin, avec une meilleure technologie et une attitude plus détendue. Dans son sillage une nouvelle génération de méchants encore plus décadents qu’auparavant. Par exemple, le professeur Pyg, un sujet avec un masque de porc qui transforme ses victimes en «poupées» (les castre et déforme leur visage).

La dynamique entre Batman et Robin est inversée: maintenant le chevalier de la nuit est un gars empathique et confiant qui connaît les rues de Gotham parce qu’il a grandi là-bas; tandis que Robin est un aristocrate présumé qui a beaucoup à apprendre.

De l’énergie dégagée par ce titre dès son premier numéro, il est clair que Batman RIP n’était qu’une simple procédure Morrison pour arriver là où il voulait. Malheureusement, DC Comics a rapidement voulu que Bruce Wayne revienne, alors Morrison a dû improviser un nouveau titre, Batman Inc., qui, dans un sens, a remplacé Batman et Robin.

8. Flex Mentallo (1996)

Avec Frank tranquillement

La bande dessinée a deux cadres entrelacés: d’une part, une pop star nommée Wallace Sage, lors d’une surdose de drogue, raconte à quelqu’un au téléphone l’histoire de la façon dont je crée Flex Mentallo; de l’autre, nous connaissons Flex, le “Beach Hero”, un homme musclé qui ne porte que des bottes et un string léopard; il poursuit Le fait d’avoir mis une bombe. Sa recherche le mène à différentes situations à travers quatre numéros qui imitent les quatre époques de la bande dessinée de super-héros.

Flex Mentallo commence par le manichéisme et la justice express de l’âge d’or, puis passe par la créativité et la psychédélie de l’âge d’argent, se poursuit par le contenu «adulte» de l’âge du bronze et du fer et enfin la mystérieuse quatrième étape, Une sorte de renaissance. À tout moment, les aventures de Flex sont entrecoupées de passages de la vie de Wallace, qui ont des éléments en commun avec la biographie de Morrison.

Cette bande dessinée n’est pas seulement le début de la trilogie thématique complétée par The Invisibles et The Filth, elle est également un must pour ceux qui veulent connaître l’essence du monde complexe de la bande dessinée de super-héros.

7. JLA # 1-41 (1997-2000)

Avec Howard Porter

De nulle part apparaît un groupe de super-héros (pas très différent de The Authority) qui propose de résoudre tous les problèmes de la planète à la fois. Le soi-disant Hyperclan bat et kidnappe un à un tous les juges du monde, tels que Superman, Wonder Woman et Flash. C’est à Batman de sauver ses collègues et de prouver pourquoi il est “l’homme le plus dangereux de la Terre” … Et ce n’est que la première histoire.

Le travail de Gran Morrison est une critique constante des bandes dessinées de son temps. Ici, il fait enfin une proposition complète, sa Justice League of America a montré à quoi devraient ressembler les super-héros du 21e siècle.

Au moment de la publication de JLA, Superman possédait des pouvoirs électriques; Aquaman avait un crochet et une barbe; et Flash et Green Lantern avaient été remplacés par d’autres personnes. Cela contrastait avec l’effort de Morrison pour retrouver le charme classique de ces personnages. Cependant, au fil des ans, il ne fait aucun doute que le mélange entre l’ancien et le nouveau a été assez heureux.

6. The Filth (2002-2003)

Avec Chris Weston

Greg Feely, un homme d’âge moyen qui vit seul avec son chat, a une vie routinière et fastidieuse jusqu’au jour où une mystérieuse femme l’informe que, bien qu’il ne se souvienne pas de lui, il s’agit en fait de Ned Slade, un agent de l’organisation de L’espionnage le plus secret du monde, appelé The Hand, dont le but est de maintenir l’humanité sur la voie du statut Q.

The Filth est comme Matrix mais à l’inverse, au lieu d’appartenir à une organisation rebelle, le protagoniste Feely est une sorte d’agent Smith. Au-delà de cela, il est difficile de décrire cette œuvre qui nous confronte, comme son nom l’indique, à la crasse de ce monde.

La deuxième partie de la trilogie thématique initiée par The Invisibles a, à mon goût, les meilleures couvertures de l’histoire de la bande dessinée.

On dit que Morrison avait initialement proposé l’idée de The Filth à Marvel, puis le protagoniste serait Nick Fury. Mais finalement le concept a été porté à la maison d’édition Vertigo / DC.

5. Multiversité (2014-2015)

Avec plusieurs artistes

Sous prétexte de faire le tour du DC Multiverse, Morrison présente dans chaque numéro “une impasse” dans laquelle s’intriguent les intrigues de super-héros. La multiculturalité est à la fois une célébration et un adieu nécessaire à de telles histoires.

La Société des Super-Héros: Conquérants du Contre-Monde (Terre 20): C’est une histoire rétro avec des personnages qui évoquent les super-héros et les hommes mystérieux des années quarante. L’accent est mis sur les versions exagérément simplifiées du bien et du mal qui surgissent.

Le Juste (Terre 16): Les fils et successeurs de Superman, Batman et des autres grands héros vivent dans un vide d’ennui et de frivolité. Au lieu de sauver le monde, ils apparaissent sur les couvertures des magazines à potins. “The Just” nous rappelle toutes ces tentatives infructueuses de successions qui n’ont jamais abouti, comme Wally West (Flash), Kyle Rayner (Green Lantern) et bien d’autres.

Pax Americana (Terre 4): Un pastiche de Watchmen avec les mêmes obsessions politiques, philosophiques et structurelles que l’original. En fait, la bande dessinée peut être lue correctement et vice versa, et raconte la même histoire mais avec un point culminant différent. Dans une séquence, Captain Atom, le simili du docteur Manhattan, décompose un chat en ses organes individuels, le rassemble et se demande s’il s’agit bien du même chat. La même chose peut être interrogée sur les bandes dessinées de super-héros après des bandes dessinées comme Watchmen et Dark Knight Returns.

Dans Spaghetti Code, Multiversity figurait dans la liste des 10 meilleures bandes dessinées de la décennie.

4. Doom Patrol (1989-1993)

Avec plusieurs artistes

Doom Patrol est à la fois un manifeste en faveur de l’étrange comme moteur du monde et une histoire de l’équipe de super-héros la plus étrange du monde de la bande dessinée (et cela va sans dire). Son chef est The Chief / Niles Can’ter, un mystérieux scientifique qui possède certains des secrets les plus importants de l’histoire de l’humanité. Alors que l’un des personnages les plus récurrents et les plus ordinaires est Robotman / Cliff Steele, un pilote de course dont le cerveau est piégé dans le corps d’un automate.

Morrison a présenté les personnes les plus insolites de cette bande dessinée: Crazy Jane, une jeune femme avec un trouble dissociatif de l’identité, qui a 64 personnalités, chacune avec des pouvoirs différents; Rebis (anciennement Negative Man), un être intersexuel aux pouvoirs psychiques; Danny the Street, une rue vivante avec la possibilité de se téléporter n’importe où; et Dorothy Spinner, une fille capable de matérialiser ses amis imaginaires. C’est ainsi que Grant a introduit la diversité (ou plus précisément la neurdiversité) dans la bande dessinée de super-héros avant qu’elle ne soit cool (1989!).

Selon le créateur de Doom Patrol, Arnold Drake, Morrison a été le seul à avoir rendu justice au concept original. De plus, la série hautement recommandée de ces personnages, qui est actuellement sur la plate-forme de streaming DC, est basée, principalement, sur les idées de l’auteur écossais.

Un autre fait intéressant à cet égard est que Gerard Way, chanteur de My Chemical Romance et scénariste, a eu sa plus grande influence sur la Morrison Doom Patrol pour le développement de The Umbrella Academy, qui est devenue plus tard une série Netflix.

3. Animal Man (1988-1990)

Avec Chas Truog et couvertures de Brian Bolland

La vie de Buddy Baker / Animal Man est complètement sortie du moule du super-héros classique: il a une femme et deux enfants à soutenir, il est impopulaire même s’il a le costume le plus cool (lunettes et veste noire), il est aussi un animalier et végétarien . Ses ennemis sont donc des extraterrestres ou des scientifiques fous, mais des chasseurs, des marchands d’animaux et les gens derrière les grandes capitales de ce monde.

Grant Morrison a pris un super-héros presque inconnu et l’a transformé en un autre joyau de la maison d’édition Vertigo de la fin des années 80 et du début des années 90. Cependant, tout n’est pas ce qu’il semble, et ce qui semble au premier abord la propagande des idées et des causes de Morrison lui-même, devient une invitation provocante à critiquer nos croyances et tout ce que nous consommons. Derrière chaque film, série, livre ou bande dessinée qui nous arrive, il y a quelqu’un qui veut que nous voyions le monde à leur manière. Il ne suffit donc pas d’absorber ce que nous lisons, il faut le questionner et l’adapter à nos circonstances.

2. Nouveaux X-Men (2001-2004)

Avec plusieurs artistes

Un génocide sans précédent à Genosha, une île principalement peuplée de mutants, conduit Charles Xavier / Professeur X à repenser l’existence des X-Men. Il décide donc de rouvrir son école “pour jeunes surdoués” et de déclarer au monde qu’il est lui-même un mutant. Cependant, les plus grands défis se trouvent dans le mouvement mutant lui-même: un télépathe puissant appelé Casandra Nova, un virus étrange qui a conspiré pendant des siècles pour freiner l’évolution de l’humanité et un maître énimgmatique au sein de la lignée X-Men, que derrière son orientalisme exotique se cache un fascisme insidieux qui menace de détruire tout ce que cette équipe de super-héros a construit. L’histoire de New X-Men est un adieu à l’idéalisme et à l’innocence du XXe siècle et un accueil doux-amer au cynisme du début du XXIe siècle.

X-Men n’est pas un titre produit en série par Marvel, c’est une bande dessinée d’auteur hors de l’esprit de Chris Claremont et John Byrne. Avec le départ de Claremont de la maison d’édition, les X-Men ont stagné dans la médiocrité au cours des années 90. Notre scénariste écossais préféré a dû arriver pour lui donner une nouvelle vie en donnant à la franchise un nouveau look (conçu par Frank Quietly), une culture mutante et un agenda progressiste. Même aujourd’hui, New X-Men ressemble plus à une bande dessinée qui sera publiée dans un proche avenir et non à quelque chose qui est sorti il ​​y a près de vingt ans.

1. All Star Superman (2006-2008)

Avec Frank tranquillement

Lex Luthor sabote la première mission habitée au Soleil; c’est à Superman de sauver les astronautes participants. Malheureusement, comme un Icare postmoderne, la surexposition au rayonnement solaire déclenche une souffrance mortelle chez l’homme d’acier. Le Kryptonien passera donc ses derniers jours à régler les problèmes en suspens de sa vie tout en cherchant un remède à son état. Dans le même temps, les scientifiques de la Terre cherchent à créer le nouveau surhomme qui peut remplacer notre héros, mais ses créations sont les plus adverses …

L’apparente simplicité d’All Star Superman est trompeuse. Comme d’autres œuvres littéraires énormes, dans cette bande dessinée, il y a beaucoup plus que ce qui est vu à la surface. C’est Superman en tant que représentation du super-héros et le super-héros en tant que symbole de la modernité, un noble projet qui a son origine dans la Renaissance (ce n’est pas gratuit l’apparition de Giovanni Pico della Mirandola) qui cherche à élever l’être humain au niveau de Dieu.

En 2006, cette série à durée limitée a remporté l’Eisner de la “meilleure nouvelle série”, tandis qu’en 2007 et 2009, elle était la “meilleure série continue”. Il a également remporté les Harvey Awards du “meilleur artiste” et du “meilleur numéro” en 2008.

.