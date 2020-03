Des callosités sur les pieds? Essayez ces puissants remèdes maison pour les éliminer

Les callosités sont un gros problème pour n’importe qui, en particulier sur les pieds. Avez-vous tout essayé et ils n’enlèvent rien? Essayez ces remèdes maison et vous verrez une grande différence.

28 mars 20201: 16h00

Les cors Il s’agit d’un problème qui se manifeste sous la forme d’une dureté des mains et des pieds, généralement à la suite d’un frottement ou d’une pression excessive.

Lorsqu’elles apparaissent au début, elles ne provoquent aucune gêne, mais au fil du temps, elles peuvent provoquer des douleurs et gêner le passage et les activités plus quotidiennes.

Avant d’essayer certains des remèdes maison que nous vous conseillerons, vous devriez vérifier si vos chaussures sont à blâmer. Des chaussures trop serrées, en particulier au niveau des pointes, peuvent être la cause de blessures.

Vous devez rechercher un type de chaussures qui permette à nos pieds d’être bien aérés, ce qui est confortable et dans le cas de chaussures fermées, nous devons toujours porter des chaussettes. Aussi, gardez vos pieds propres et secs.

La pierre ponce est un bon premier choix.

Si la situation sur la peau de vos pieds ne change toujours pas, une option est utilisation de la pierre ponce: Faites tremper vos pieds dans l’eau chaude pendant environ 20 minutes en premier. Ensuite, utilisez la pierre ponce pour gratter la dureté d’un côté à l’autre.

Le citron et ail est une autre possibilité. Ainsi, vous éliminerez toutes les cellules mortes qui se sont accumulées dans les callosités et adoucirez la dureté. Mélanger une cuillère à café de camomille séchée avec une gousse d’ail écrasée et du jus de citron, et appliquer le résultat directement sur les callosités. Laissez agir pendant environ 20 minutes et retirez-le à l’eau tiède.

Avec ces remèdes maison, vous éliminerez les callosités de vos pieds.

Le Bicarbonate de sodium C’est un autre grand allié: pour cela, vous devrez dissoudre dans trois eaux tièdes trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude, et laisser tremper vos pieds pendant environ 30 minutes.

Sinon, utilisez oignon, citron et sel, un traitement qui tue les bactéries et les cellules mortes qui accumulent les cors. Pour obtenir la solution, vous devrez couper une tranche d’oignon et ajouter quelques gouttes de jus de citron et de sel. Mettez-le sur le cal et recouvrez-le d’une sorte de pansement qui le maintiendra attaché toute la nuit.

Répétez la même procédure tous les soirs jusqu’à disparition des callosités. Vous verrez la différence!

.