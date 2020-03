Des cassettes classiques aux séries primées, sur Netflix

▲ Mad Men, une des séries disponibles sur la plateforme.Fichier photo

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Dimanche 29 mars 2020, p. 5

Les services de streaming sont l’une des meilleures options pour occuper du temps libre pendant la situation d’urgence sanitaire. Netflix, l’une des plateformes numériques les plus populaires, est probablement l’option à laquelle la plupart des gens ont accès au Mexique. Ce journal a sélectionné certains des titres les plus intéressants, à la fois des séries et des films du catalogue de ce service, à recommander à ses lecteurs.

Living with Yourself est une série Netflix qui raconte l’histoire de Miles, un homme déçu de sa vie qui décide de suivre un traitement qui promet de résoudre ses problèmes. En rencontrant un clone qui fait tout mieux que l’original, l’histoire mettant en vedette Paul Rudd devient un questionnement constant sur la vie quotidienne, les relations interpersonnelles et l’identité.

Les sept saisons de Mad Men, une série reconnue et récompensée par la critique, fait également partie du catalogue de la plateforme. Il raconte l’histoire de Donald Drapper, un publiciste américain des années 1960, dont le travail, la vie personnelle et l’environnement représentent de manière critique divers secteurs de cette société. Des sujets tels que le sexisme, l’adultère et l’alcoolisme sont abordés.

Bien qu’il soit vrai que Better call Saul est dérivé du succès Breaking Bad, la série a réussi à démontrer qu’il est cuit séparément. Il conserve la qualité narrative, interprétative et technique du premier, sans en dépendre, car son protagoniste est confronté à des problèmes dont les caractéristiques sont plus proches de celles du spectateur moyen.

La série originale Black Mirror de Netflix, l’une des plus populaires de la plate-forme, se concentre sur la façon dont nous interagissons avec la technologie que nous utilisons au quotidien et qui sont affectés par celle-ci. C’est un fouillis d’histoires dont le seul fil conducteur est leurs intrigues, c’est qu’elles se développent à partir d’une certaine avance.

L’histoire mettant en vedette les vétérans Michael Douglas et Alan Arkin, The Kominsky Method, a reçu en 2018 le Golden Globe de la meilleure série télévisée, est une comédie sur la vie, l’amitié et la vieillesse.

Quant aux films, Netflix propose également une large offre. Des classiques du cinéma tels que Pulp Fiction, Scarface ou Blade Runner, aux propres productions, il a une cinématographie pour tous les types de publics.

Le service a récemment ajouté des titres du Studio Ghibli, considéré comme l’un des meilleurs studios d’animation. Certains de ses meilleurs rubans de location disponibles incluent la princesse Mononoke, le château dans le ciel et le voyage de Chihiro. Les histoires de cette maison de production sont caractérisées par les éléments fantastiques à travers lesquels elles sont racontées et les messages qu’elles promeuvent.

Entre autres options, il est également possible de voir Big Fish, un film de Tim Burton, qui, à travers son protagoniste, Edward, raconte les aventures d’un homme qui sait ajouter des caractéristiques fantastiques à sa vie. Le casting comprend des acteurs tels que Ewan McGregor, Albert Finney, Steve Buscemi, Helena Bonham Carter et Danny DeVito.

Une autre bonne option est Scott Pilgrim, une bande où les batailles sont faites avec de la musique rock. Basé sur la série éponyme de romans graphiques, le film suit un jeune musicien qui, après avoir rencontré la fille de ses rêves, doit affronter sept ex-petits amis maléfiques pour être avec elle.

Les films des réalisateurs mexicains les plus reconnus d’aujourd’hui sont également disponibles sur Netflix. Ainsi, depuis Alejandro González Iñárritu, vous pouvez voir The Revenant et Birdman; Alfonso Cuarón il y a des titres tels que Gravity et Children of Men, en plus de Rome.

.