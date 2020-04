– Des célébrités partagent des photos de bikini pour l’anniversaire de Cancun

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Cancun est l’une des destinations mexicaines préférées des célébrités en vacances, et nous pouvons le voir sur les photos qu’ils partagent sur les réseaux sociaux chaque fois qu’ils visitent cet endroit.

Ce paradis a récemment célébré 50 ans de sa fondation, et bien que plus de 300 événements aient été programmés pour le célébrer, ils ont dû être annulés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Malgré cela, un petit hommage a été rendu à Cancun via Instagram, où les gens ont publié une image ou un souvenir de leur séjour à cet endroit, et certaines célébrités ont rejoint cette célébration.

L’un d’eux est l’actrice Maribel Guardia, qui a rappelé ses moments dans cette destination avec une photo où il a montré son corps d’impact.

«Félicitations Cancun pour ses 50 ans, pour l’instant # quedateencasa et très bientôt nous pourrons profiter de vos belles plages. À qui manque la mer? »Le texte a-t-il été utilisé par le chanteur également dans l’article.

Dans l’image, Maribel porte un maillot de bain couleur cerise, tandis que le soleil et l’eau baignaient sa peau.

L’animatrice de télévision est actuellement en quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus, c’est pourquoi elle invite les gens à rester chez eux.

Il a rejoint cette célébration Ana Barbara, qui a partagé un instantané dans lequel elle apparaît dans un bikini rose assis sur le sable presque blanc qui caractérise la région.

Cancun. Dans ta mer je me perds et je me retrouve, j’aime la brise, le vent, et j’aspire à ton ciel. Aujourd’hui est le 50e anniversaire de votre fondation et je me joins à la célébration. # Cancun50 ». écrit-il.

Il convient de noter que ledit message cumule plus de 48 000 likes et a généré des centaines de commentaires des fans du chanteur.

Pour sa part, Irina Baeva Il a également fait de même avec une photo sur laquelle il montre sa silhouette bronzée et ses longues jambes portant un maillot de bain blanc deux pièces.

«L’un des nombreux souvenirs du paradis caribéen. # Cancun50 », a écrit l’actrice russe à côté de l’image où elle pose au bord de la mer, et qui cumule plus de 64 000 likes.

Une autre personne célèbre qui a fait partie de cette célébration virtuelle est l’actrice et chanteuse cubaine Karenka, en partageant quelques clichés dans lesquels il est vu en train de profiter de Cancun.

«Ma belle Cancun, ma Caraïbe unique, ma maison, mon terroir #quintanaroo. Félicitations pour votre # cancun50, que viennent des années de santé pour notre mer, de bien-être pour nos habitants et de beaucoup de croissance dans le tourisme durable. Merci de nous offrir autant de beaux moments dans vos eaux turquoise “, écrit-il.

