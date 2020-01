Des centaines de femmes chantent “Un violeur sur votre chemin” en dehors du procès de Harvey Weinstein

Ce vendredi était le cinquième jour du procès contre Harvey Weinstein, qui en 2017 et grâce à un rapport publié par le Le New York Times, a été accusé par des dizaines des femmes –Parmi les actrices Rose McGowan et Ashley Judd– abus et pouvoir sexuels, les victimes affirmant que le réalisateur les avait forcées à faire des choses qui allaient de massages des pieds jusqu’à ce que vous le voyiez complètement nu, à condition que les “aider” à booster leur carrière dans le monde du cinéma et s’ils refusaient, alors sa carrière se terminerait.

Ce cinquième jour du processus a été marqué par un groupe de centaines de femmes qui se sont rassemblées devant le tribunal de New York pour interpréter l’hymne féministe «Un violeur sur votre chemin», créé par le collectif chilien LasTesis, et que ces derniers mois, il a pris une grande importance pour son contenu lyrique – basé sur des textes de l’écrivain féministe argentine, anthropologue et activiste, Rita Segato–, Quoi Il a été interprété dans diverses parties du monde.

Selon les informations de l’agence EFE, les femmes qui se sont rassemblées devant le palais de justice étaient vêtues de noir, les yeux bandés et les accessoires rouges. Toutes ils ont recréé la célèbre chorégraphie et ont crié en anglais et espagnol “Le violeur était toi”, pointant vers le palais de justice où Harvey Weinstein Il est présent depuis le 6 janvier pour faire face à un procès pour abus sexuel.

Des femmes manifestent lors du procès d’Harvey Weinstein

En plus de jouer en dehors du tribunal, Le collectif féministe a également chanté «Un violeur sur votre chemin» dans le métro de New York, et également près du Trump Hotel, en face de Central Park.

Renvoyer le sujet du procès du producteur – qui tout au plus pourrait obtenir une peine à perpétuité – l’avocat de la défense de Harvey WinsteinArthur Aidala a demandé à James Burke, juge en charge de l’affaire, de se défaire des 32 jurés potentiels sélectionnés pour l’affaire, car beaucoup d’entre eux ont déjà entendu de mauvaises versions de leur client et pourraient influencer la décision sans écouter l’accusé.

Aidala a également fait valoir que l’affaire doit être traitée avec une grande intimité parmi les candidats au jury, car les plaintes adressées à Weinstein ont eu trop d’activité médiatique, ce qui pourrait influencer une décision injuste pour le producteur, qui a lancé en 2017 et involontairement le mouvement #MeToo, où les femmes ont élevé la voix et signalé les abus qu’elles avaient subis à un moment donné de leur vie.

