Des centaines de singes cherchent de la nourriture. Il n’y a pas de touristes pour les nourrir pour le coronavirus

Tout droit sorti d’un film d’horreur

L’image vient de Thaïlande. On y voit des centaines de singes affamés se promener dans les rues et se battre pour la nourriture. Leur principale source de nourriture est celle que les touristes leur donnent, mais en raison de l’épidémie de coronavirus, le flux a considérablement diminué

Les images ont été partagées par Sasaluk Rattanachai, qui a vu les singes à l’extérieur du magasin où il travaille. Dans sa vidéo, vous voyez les petits singes à la recherche de nourriture et le chaos éclate lorsque vous obtenez une banane, c’est alors qu’ils le poursuivent pour essayer de la voler. Les habitants disent qu’ils sont surpris par leur férocité, ils n’ont rien vu de tel.

“Ils ressemblaient plus à des chiens sauvages qu’à des singes. Ils sont devenus fous pour le seul morceau de nourriture. Je ne les ai jamais vus aussi agressifs. Je pense que les singes avaient très, très faim. Normalement, il y a beaucoup de touristes ici pour nourrir les singes, mais maintenant il n’y en a plus autant, à cause du coronavirus “, a déclaré Sasaluk au Daily Mail.

Lopburi abrite des milliers de singes sauvages errant dans les rues et les bâtiments. Beaucoup ont même été vus vivant dans des terrains vagues ou des temples de la vieille ville. Ces singes vivent régulièrement séparément sur deux territoires. Une partie vit dans les zones du temple et l’autre près de la zone touristique de la ville. Tout cela a été divisé mercredi dernier où la crise les a également touchés. En Thaïlande, il y a 59 cas confirmés de COVID-19 et un décès.

