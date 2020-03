Des chasseurs clandestins assassinent deux girafes blanches au Kenya, il n’en reste qu’une au monde

Une mutation génétique rare peut rendre certains animaux complètement albinos, ainsi que rendre certaines parties de leur corps complètement blanches (et donner l’impression de porter des chaussettes). En 2017, une paire de girafes entièrement blanches a été vue pour la première fois au Kenya, en Afrique. Tout le monde était étonné de ces spécimens rares, mais il semble que la seule chose qui reste d’eux maintenant est les photos, car Des chasseurs clandestins ont assassiné deux d’entre eux, ne laissant que le mâle.

Des girafes blanches ont été trouvées dans la communauté d’Ijara, au Kenya. Dans un communiqué, le Ishaqbini Hirola Conservancy a rapporté que deux des trois rares girafes blanches, qui correspondaient à la mère et à son veau, avaient été retrouvées tuées par balle d’une arme à feu. Selon sa déclaration, les girafes blanches ont été trouvées dans un état de décomposition avancée alors que leur squelette était déjà visible.

«Aujourd’hui est un jour très triste pour toute la communauté d’Ijara et du Kenya. Nous sommes la seule communauté au monde à protéger les girafes blanches. Leur meurtre signifie que la communauté doit faire beaucoup plus pour conserver ces espèces rares et uniques, et un appel à continuer à soutenir la conservation de l’espèce. »

Les raisons pour lesquelles ils ont tué les girafes blanches et laissé les carcasses au même endroit sont inconnues. Maintenant, seul le mâle des girafes blanches a été laissé en vie, le seul spécimen rare de ce type.

