Des chaussures que vous ne devriez jamais utiliser si vous êtes bourré de jambes, vous aurez l’air plus joufflu!

Si vous êtes à jambes épaisses, nous vous recommandons de ne pas porter ces styles de sandales si vous ne voulez pas que vos jambes paraissent plus épaisses, commençons!

6 février 2020

Êtes-vous aux jambes épaisses et souhaitez-vous les cacher? Ensuite, vérifiez votre placard et vérifiez quel type de chaussure vous ne devriez pas faire plus attention! Si vous êtes mince et que vous souhaitez ajouter visuellement du volume, vous ne devez utiliser que les chaussures suivantes qui ne sont pas recommandées pour les plus rembourrées.

Talons avec bracelets ou sangles de cheville

Ce type de talons apporte du volume aux jambes et rend également la jambe beaucoup plus courte, évitez-les à tout prix!

Talons avec bracelets ou sangles de cheville

Sandales gladiateur

Si elles sont plates ou à talons, le résultat est le même, rappelez-vous que ce type de sandale apporte généralement ses sangles horizontales, ce qui rend votre jambe plus large que la normale.

Sandales gladiateur

Talons à bride en T

Nul doute que c’est un “non” définitif pour les filles aux jambes dodues, la forme en “T” au milieu du pied élargit encore davantage la jambe.

Talons de calandre

L’effet de ces talons est très similaire à celui d’un gladiateur, ne les utilisez pas car cette chaussure cache presque toujours la cheville, ce qui rend votre jambe plus courte et plus épaisse.