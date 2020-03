Des chercheurs français démontrent l’efficacité de 2 médicaments contre le coronavirus

Deux médicaments pour faire face à la pandémie

Le coronavirus nous a rempli de nouvelles du monde entier ces dernières semaines. Il y a peu de temps, nous avons appris qu’un vaccin était déjà en cours d’élaboration en Chine et que les tests d’un autre avaient commencé aux États-Unis.

Récemment, une équipe de chercheurs français a découvert que l’azithromycine, un antibiotique et l’hydroxychloroquine, couramment utilisés pour l’inflammation causée par certaines conditions telles que l’arthrite et le lupus, ont montré que peut être efficace contre COVID-19

L’équipe a travaillé avec un échantillon composé d’environ 80 patients. L’étude a conclu que: “le traitement par l’hydroxychloroquine est significativement associé à la réduction / disparition de la charge virale chez les patients atteints de covid-19 et son effet est renforcé par l’azithromycine”.

L’enquête avait six patients asymptomatiques, 22 avec des symptômes d’infection des voies respiratoires supérieures et huit avec des symptômes des voies respiratoires inférieures. L’étude a commencé le 6 mars 2020 et s’est terminée 10 jours plus tard.

Les patients affectés ont reçu 600 milligrammes d’hydroxychloroquine par jour et leur charge virale a été surveillée dans un hôpital. Les échantillons ont été prélevés avec des tampons nasopharyngés.

L’azithromycine a été administrée à six patients, ils ont reçu 500 mg au cours des 2 premiers jours et 250 au cours des quatre suivants. Le quatrième jour, les patients étaient négatifs dans un test de coronavirus. Le sixième jour, l’absence du virus a été confirmée.

“Ceux qui ont pris uniquement de l’hydroxychloroquine ont montré un taux de récupération de 50% le cinquième jour”, a déclaré l’un des chercheurs. Un groupe témoin a été établi qui a montré un pourcentage de récupération de 18,8%. La conclusion du groupe français était que “l’azithromycine ajoutée à l’hydroxychloroquine était significativement plus efficace pour éliminer le virus”.

Les résultats sont “prometteurs et ouvrent la porte à une stratégie internationale” de lutte contre l’infection virale en temps réel. Ceci pour attendre le développement de vaccins efficaces.

La recommandation était que les patients COVID-19 soient traités par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine pour traiter l’infection et limiter la transmission du virus.

Les chercheurs notent que l’étude présente des limites en raison de la taille de l’échantillon et du suivi limité des patients en raison des circonstances. De plus, 6 personnes ont abandonné l’étude.

Il manque plus de données pour savoir si la conclusion de cette étude est concluante, mais elle laisse espérer que nous pourrons sortir de cette éventualité plus rapidement. Partagez cette bonne nouvelle.

