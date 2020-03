Des cheveux sains! Apprenez à prendre soin de votre balayage correctement.

Le baleyage est parfait pour les femmes qui veulent juste changer un peu leur style

19 mars 20207 h 03

Le balayage est la nouvelle tendance de la mode, sans aucun doute ce style est très moderne et plein de fraîcheur. Ce look est conçu pour les femmes qui ne veulent pas changer complètement les cheveux et qui veulent juste avoir un look un peu différent.

Le balayage est une technique qui consiste à teindre les cheveux de la hauteur des épaules vers le bas, tout dépendra de la longueur des cheveux de chaque personne. La vérité est que les tons à placer doivent être dégradés avec notre couleur de cheveux d’origine.

Découvrez la bonne façon de prendre soin de votre balayage

Utilisez un shampooing aux propriétés et nutriments élevés, de préférence 100% naturels et sans produits chimiques, car avec les produits chimiques dans les colorants, l’idée est de garder les cheveux propres et sains à tout moment.

Utilisez toujours une crème ou un bain revitalisant, cette étape est très importante car ces produits contiennent généralement des propriétés favorables pour nos cheveux, ainsi que ne donnent pas une bonne brillance et une douceur.

Peignez vos cheveux avec un peigne à dents larges, n’utilisez pas de brosses car elles ont tendance à maltraiter et à casser les cheveux.

