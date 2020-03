Des cheveux sains! Découvrez comment lutter contre le vieillissement des cheveux avec ce masque à la noix de coco

Un cheveu plein de vie sera votre meilleur allié

23 mars 2020 19 h 58

La recherche de cheveux sains est un défi pour de nombreuses femmes et c’est qu’elles se détériorent généralement grâce à l’excès de produits chimiques et de fer car bien que cela semble être un mensonge, les cheveux vieillissent et montrent beaucoup, un exemple en est la sécheresse cruelle.

Pour cette raison, nous vous recommandons de prendre soin de vos cheveux, ne l’oubliez jamais! rappelez-vous que c’est votre meilleure arme de beauté, c’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui le meilleur traitement pour lutter contre le vieillissement des cheveux.

Pour cette préparation, vous aurez besoin de:

3 cuillères à soupe d’huile de coco et 1 petite cuillère à soupe d’huile d’amande.

préparation: L’étape numéro 1 consiste à avoir un petit récipient en verre sous la main, puis vous devez ajouter les huiles puis les chauffer pendant 8 secondes au micro-ondes.

Lorsque le mélange est déjà à température ambiante, appliquez le masque sur tous vos cheveux, nous vous recommandons de mettre un capuchon en plastique et de le laisser pendant environ 2 heures. Après ce temps, retirez le chapeau et lavez vos cheveux comme d’habitude.

