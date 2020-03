Des cheveux sains! Découvrez comment renforcer naturellement vos cheveux avec la carotte et la noix de coco

Voyez comment l’inclusion de noix de coco et de carotte dans votre alimentation aide vos cheveux.

5 mars 2020

Si vous voulez aider ou accélérer la croissance de vos cheveux naturellement, la première chose que vous devez faire est d’avoir de bonnes habitudes alimentaires et une bonne routine de soins pour vos cheveux.

Séparément, la noix de coco et la carotte ont les nutriments nécessaires pour prendre soin, renforcer et stimuler la croissance de vos cheveux, mais lorsqu’ils sont combinés, ils sont suffisamment nutritifs pour renforcer les cheveux.

La noix de coco est riche en vitamines B, C et E, elle contient également de grandes quantités de fer, magnésium, calcium, sélénium, phosphore, protéines, acides aminés, oligo-éléments et sels minéraux, tout cela n’est pas seulement bon pour les cheveux.

La carotte contient également de multiples composants tels que les vitamines A, B, C et K, ainsi que l’abondance de fibres, de potassium et de phosphore ingérant la carotte est très nutritive pour la santé car elle contribue aux soins de la peau et du cuir chevelu.

Pour combiner ces avantages, vous pouvez râper 3 carottes et une noix de coco après les avoir râpées, vous pouvez les presser avec un chiffon propre, le liquide doit être ajouté au cuir chevelu et avec la râpe, vous pouvez faire un masque.

.