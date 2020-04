Des cheveux sains! Découvrez comment vous pouvez lisser les cheveux naturellement sans utiliser le fer

L’huile d’olive sera votre meilleure alliée pour les cheveux raides

01 avril 2020

Les cheveux raides sont l’un des looks les plus utilisés par les femmes de nos jours, car ils les rendent plus belles et mettent en valeur leur personnalité, ils rendent également les cheveux plus longs.

Pour cette raison, cette fois, nous vous avons apporté une astuce pour que vous puissiez profiter de cheveux 100% lisses et la chose la plus importante à propos de ce traitement est qu’il est totalement naturel et que vous n’utiliserez que de l’huile d’olive.

Pour effectuer ce traitement, il vous suffit de 3 ou 4 cuillères à soupe d’huile d’olive. La quantité d’huile variera en fonction de la longueur de vos cheveux, c’est-à-dire que vous devez calculer la quantité que vous utiliserez, en fonction de la quantité de vos cheveux.

Il est important de mentionner que vous ne devez pas dépasser la quantité d’huile, car il vous suffit d’humidifier les cheveux et de masser doucement sur le cuir chevelu pendant 10 minutes.

Par la suite, vous devez couvrir les cheveux avec une serviette chaude et laisser la chaleur agir pendant environ 20 à 25 minutes, enfin nous lavons les cheveux avec le shampooing habituel et prêts à donner à vos cheveux un aspect beaucoup plus lisse. Comme c’est facile!

