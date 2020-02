Des cheveux sains! Découvrez le meilleur remède à la maison pour éliminer les pointes fourchues

Découvrez un moyen efficace et naturel d’éliminer les pointes fourchues des cheveux et ainsi retrouver les cheveux sains et soyeux que vous aviez.

23 février 2020

Les épingles à cheveux ou les pointes fourchues sont un problème très courant lorsque nos cheveux sont déshydratés ou secs, normalement certaines femmes choisissent de se couper les cheveux, mais il existe un moyen moins radical de s’en débarrasser.

Vous avez sûrement déjà essayé des produits achetés dans des salons de beauté et vous n’avez pas trouvé la solution, nous allons donc vous montrer comment vous débarrasser des pointes fourchues dans vos cheveux d’une manière économique, naturelle et facile à faire à la maison.

Masque d’huile d’olive, avocat et blancs d’oeufs.

L’huile d’olive est un excellent hydratant naturel pour les cheveux secs et abîmés, tout en les laissant soyeux et brillants. L’avocat contient des nutriments et des vitamines qui aident les cheveux à rester en bonne santé.

En mélangeant ces deux ingrédients avec les blancs d’œufs, nous obtenons un merveilleux traitement pour les pointes fourchues qui aide à réparer le reste des cheveux.

Ingrédients

2 cuillères à soupe de blanc d’oeuf

1 avocat

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

préparation

écraser l’avocat pour former une pâte, puis ajouter les blancs d’oeufs avec l’huile. Mélangez bien les ingrédients jusqu’à obtenir une consistance crémeuse, puis appliquez le masque et couvrez-le avec un bonnet de douche et laissez agir pendant 45 minutes ou une heure.

Enfin, rincez et lavez soigneusement vos cheveux avec beaucoup d’eau, de préférence avec un shampooing doux. Appliquez ce traitement au moins une fois tous les 15 jours, au fil des jours, vous verrez les excellents résultats.

