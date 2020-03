Des choses plus étranges arrêtées en raison d’un coronavirus – / Film

Il semble que toutes les deux heures nous apprennent qu’une nouvelle production télévisuelle ou cinématographique est interrompue à la suite des préoccupations concernant le coronavirus (alias COVID-19). Le dernier en date vient de Netflix, qui a décidé d’arrêter la production de toutes les productions cinématographiques et télévisées aux États-Unis et au Canada. Qui comprend Choses étranges, qui vient de commencer le tournage de sa quatrième saison.

Même l’Upside Down n’est pas immunisé contre le coronavirus. Stranger Things arrête la production, ainsi que tous les autres films et émissions de télévision par script de Netflix aux États-Unis et au Canada. Par date limite, la fermeture de Netflix commencera le lundi 16 mars et durera les deux prochaines semaines. Des émissions tournées en dehors des États-Unis et du Canada, comme The Witcher, sont toujours en production – mais cela pourrait toujours changer. On ne sait pas si ce retard retardera les dates de sortie de Stranger Things et d’autres émissions de Netflix, mais nous verrons. Netflix n’a même pas encore annoncé de date de première pour la saison 4 de Stranger Things, ils ont donc beaucoup de marge de manœuvre sur ce front.

Netflix rejoint une liste sans cesse croissante de sociétés de production qui font preuve de prudence en raison du virus. Warner Bros.et Disney ont tous deux fermé une grande liste d’émissions de télévision, et Disney arrête tous leurs films en direct. Warner Bros., cependant, n’interrompt pas leurs films actuels, comme The Batman et The Matrix 4. Sony a également interrompu la production sur Nightingale et Wheel of Time, et la production des émissions The Flash, Batwoman, Supergirl et Lucifer s’est arrêtée en tant que bien. NBCUniversal arrête également les productions de spectacles.

Pendant ce temps, les théâtres AMC réduisent leur capacité de 50%, le parc à thème Universal Studios Hollywood ferme, Warner Bros., Paramount et Sony arrêtent les visites de studios, Disneyland, Disney California, Disneyland Paris et Walt Disney World obturent des événements sportifs. sont retardés et les dates de sortie des films sont repoussées – dans certains cas par des années entières. Combien de temps tout cela va continuer est à deviner, mais pour l’instant, c’est notre nouvelle norme. N’oubliez pas de vous laver les mains, les amis.

