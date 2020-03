Des cinémas fermés aux États-Unis pour une pandémie de coronavirus

Fermeture de cinémas aux États-Unis en raison d’une pandémie de coronavirus | Instagram

Le coronavirus atteint de plus en plus de lieux, d’événements, de festivals et de productions qui ont été annulés et maintenant Les États-Unis ont décidé fermez tous vos cinémas pour empêcher la propagation du virus dans le pays.

Voilà comment les salles de cinéma se préparent à fermer après que Donald Trump a annoncé les nouvelles lignes directrices.

Il a ainsi indiqué que le réunions ils doivent être de moins de 10 personnes en raison de la pandémie de coronavirus.

En raison de la décision qui devait être prise, Hollywood décidé jeter certaines de leurs nouvelles versions à plateformes numériques afin qu’ils puissent être vus de nos maisons.

Lundi Cinéma royal, qui est la deuxième plus grande chaîne de cinéma du pays, a déclaré que fermera tous ses cinémas demain.

Ailleurs, la décision a été prise de limiter le public à moins de 50 personnes par film faciliter la distanciation sociale.

Le studio de cinéma Universal Pictures a annoncé lundi qu’il les films sera disponible à la location, devenant ainsi la première grande étude à recourir à la visualisation à domicile à la lumière du virus.

Universal a déclaré que ils pouvaient voir films actuellement en salles le jour Vendredi.

Cela a été décidé parce que les théâtres du monde entier et de nombreux cinémas ont commencé à fermer.

Hier, le les maires de Los Angeles et New York ils ont commandé fermer tous les théâtres de leurs villes.

Les Théâtres dans le Massachusetts y Québec aussi ils étaient fermés et à l’étranger, la plupart des Les cinémas européens ont fermé, comme ceux de Chine, d’Inde et d’ailleurs.

Malheureusement ce week-end que la vente de leur billets il a été désastreux tomber à ses plus bas niveaux.

Cela ne s’est pas produit pour 20 ans, alors qu’en septembre 2000 les recettes du box-office étaient très faibles.

Plutôt que de retarder ces films ou de les lancer dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de voir ces titres à la maison qui sont accessibles et abordables “, a déclaré Jeff Shell, PDG de NBCUniversal.

Ceci est un moment dévastateur pour tout Hollywood et ils auront grosses pertes en raison des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons actuellement.

D’un autre côté, NBCUniversal prépare son propre service de transmission être appelé Paon mais il sera publié jusqu’à 15 juillet.

Walt Disney est sorti dimanche Congelé 2 dans Disney plus comme cadeau à tous vos abonnés.

Voilà comment ils ont dû annuler la plupart des prochains lance comme “Un endroit calme Partie II“,”Mulan“et”Meurs un autre jour“

La plupart du monde du divertissement a fermé ses portes comme théâtres de Broadway, musées y parcs à thème.

Des festivals comme Sud par sud-ouest à Austin, Texas et le Festival du film de Tribeca à New York ont ​​été annulé ou reporté aussi.

