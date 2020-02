Des compagnies aériennes suspendent leurs vols vers la Chine pour un coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence mondiale en raison des infections de la nouvelle Coronavirus de Wuhan qui a fait plus de 170 morts à Chinet plus de 6 000 infections, dont 98 en dehors du pays asiatique. En réponse, de nombreuses compagnies ont dû fermer leurs bureaux dans le pays asiatique et maintenant de nombreuses compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs vols vers la Chine.

Les compagnies aériennes qui ont temporairement suspendu leurs vols vers la Chine sont:

Delta Airlines

American Airlines

Air france

British Airways

Indigo

Egyptair

Séoul de l’air

Lion air

Groupe Lufthansa

Cathay pacific

Finnair

Air Asia

Air India

Air Canada

All Nippon Airways

Asiana Airlines

Korean Air

Ibérie

Turkish Airlines

Vierge atlantique

L’Al

Ukraine International Airlines

Compagnies aériennes Skyup

Austral Air

Myanmar National Airlines, Air KBZ et Myanmar Airways International of Burma ont également suspendu leurs vols, comme tous les vols au Kazakhstan.

D’autres compagnies aériennes telles que KLM, United Airlines, Delta, Cathay Pacific et Finnair auront moins de vols vers la Chine pendant l’urgence sanitaire. Aeromexico a publié une déclaration réitérant qu’ils continueront leurs vols vers l’Asie, mais a émis des recommandations de santé pour les passagers voyageant à Tokyo, Séoul ou aux États-Unis.

Le Département d’État américain a émis un avertissement de voyage de niveau quatre – après avoir exhorté les Américains à «reconsidérer» leurs projets de voyage en Chine – après que (l’OMS) a déclaré l’épidémie originaire de la ville de Wuhan Comme une urgence internationale. La Chine, pour sa part, a conseillé à ses citoyens de reporter leurs voyages à l’étranger, tandis que plusieurs pays ont exhorté leurs citoyens à ne pas se rendre dans le pays asiatique.

.