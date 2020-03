Des correspondants espagnols en Chine envoient des recommandations pour la mise en quarantaine du coronavirus

Samedi dernier, le 14 mars, le Premier ministre Pedro Sánchez a expliqué que l’état d’alarme était en vigueur, pour lequel toute la population doit rester chez elle pendant les 15 prochains jours. Le confinement est nécessaire pour empêcher le nombre d’infections d’augmenter, comme vous le savez bien en Chine, où ils surmontent déjà la crise du COVID-19 et il y a déjà plus de morts.

# Covid_19 ???? En #Chine, nous célébrons aujourd’hui 50 jours de mesures d’isolement sévères. Les correspondants vous disent que ce n’est PAS facile mais que nous devons le faire pour arrêter cette épidémie. Nous partirons! Allez-y! #quedatencasa

Édité par le grand @Jaime_CastroG pic.twitter.com/cZJPFFlBat

– Mavi Doñate (@mavidonate) 13 mars 2020

Les correspondants espagnols du pays asiatique d’origine du virus se sont réunis pour envoyer un message de force et l’espoir face à la crise à laquelle l’Espagne est aujourd’hui confrontée à travers une vidéo diffusée par Mavi Doñate, correspondant de TVE, sur son compte Twitter. “En Chine, nous célébrons aujourd’hui 50 jours de mesures d’isolement sévères. Les correspondants vous disent que ce n’est pas facile mais que nous devons le faire pour arrêter cette épidémie. Nous allons sortir! Pour cela!”, A écrit le journaliste, accompagné du hashtag # Restez à la maison.

Dans la vidéo, devenue virale, des professionnels de différentes agences, journaux et chaînes de télévision encouragent les Espagnols à rester chez eux et à respecter les instructions des autorités pour empêcher la propagation du coronavirus. “Parfois, vous vous sentirez frustré, triste”, explique Macarena Vidal, du journal El País. Mais souligner l’importance de “se détendre”, comme l’a conseillé Olatz Urkia, d’ETB. Ils expliquent également que vous devez garder votre esprit occupé. Lucas de la Cal, d’El Mundo, recommande de lire ou d’étudier, et Roger Vicente, un caméraman avec deux jeunes enfants, conseille de regarder des clips et de jouer avec la famille.

“Ensemble, nous pouvons gagner”

L’équipe de professionnels de l’information basés en Chine a terminé la vidéo avec un message plein d’espoir. Jaime Santirso, d’El País, a été enregistré sur une place montrant comment peu à peu les gens retournent dans la rue et la normalité reprend. Au rythme de “Viva la vida” de Coldplay, Zigor Aldama, du Grupo Vocento, conclut par quelques mots d’encouragement: “Si la Chine a démontré quelque chose, c’est qu’ensemble nous pouvons vaincre le coronavirus”. La vidéo se termine par les remerciements de Vidal à tous ceux qui se joignent à l’initiative de ne pas quitter leur domicile pour arrêter cette pandémie: “Merci beaucoup d’être des héros et de rester à la maison”.

