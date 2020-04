Des crises aux nouveaux modèles économiques

Mexico.- Sur les 99,67 millions de barils de pétrole demandés par le monde en 2019, en avril 2020, la demande a chuté de 16 millions de barils par jour en raison de la pandémie qui sévit dans tous les pays du monde, en raison des avions qui ont cessé de circuler et Des véhicules de tous types qui sont restés stationnés et la demande de carburant a chuté.

En 2018, nous avons apporté une demande de 98,84 millions de barils par jour, en 2019, une demande de pointe de 99,67 millions de barils est atteinte et en février 2020, il y a une baisse de la demande de 10 millions de barils, a rapporté Rocío Nahle, Secrétaire à l’énergie.

En ce moment, au milieu de la crise sanitaire, on estime qu’il y a 16 millions de barils de moins que la demande et deux mois très forts arrivent, tant en Europe qu’en Amérique latine, de non-mobilité due à la pandémie, car tout le monde est en sa maison, a déclaré le fonctionnaire.

Il a expliqué que pour cette raison les prix du pétrole ont baissé dans le monde entier et qu’il y a certains pays où son extraction est très chère, ce qui génère une crise économique.

Nahle a déclaré que lors de la réunion de l’OPEP plus, l’OPEP et non l’OPEP, l’organisation à laquelle le Mexique appartient en tant que producteur de pétrole, une approche a été adoptée: tous les pays producteurs doivent faire un sacrifice, la production doit être coupée.

Certains disent: «Je dois stocker», mais leur stockage ne leur donnera qu’à la mi-mai tout au plus; après mai, ils n’auront plus de capacité de stockage et devront fermer les vannes, qu’il s’agisse d’entreprises publiques ou privées.

Au cours de la conférence de presse au Palais national, Rocío Nahle a fait une analyse économique du contexte pétrolier mondial et a indiqué que la première approche était que dans les deux premiers mois, tous les pays appartenant à cette organisation et ceux qui adhèrent à l’accord, qui sont 23 pays, réduisent leur capacité de 23%.

“Nous avons dit: Chaque pays doit faire la coupe en fonction de sa capacité d’extraction. L’Arabie saoudite, qui produit 12 millions de barils par jour, n’est pas la même chose que nous, qui apportons un million 753 barils par jour. Le pourcentage nous affecte beaucoup, économiquement et techniquement. En Arabie saoudite, ils ont enregistré une réduction plus importante, en raison de leur pourcentage plus élevé.

Nahle a déclaré que selon les indications de López Obrador, elle a déclaré: «Nous pouvons 100 000 barils en tant que contribution à la coupe mondiale, car tout le monde ne va pas couper, sauf nous. Non, le Mexique est dans cette attitude et nous avons proposé 100 000 barils, laissant le Mexique, si vous voyez le tableau des pourcentages de réduction, tous restent à 23% et le Mexique à 6%. “

Ce fut une longue négociation, a-t-il dit, “nous avons dû expliquer pourquoi, parce que le Mexique a entraîné une baisse, une baisse de la production s’est accélérée pendant des années. En 2016, lorsque le Mexique a adhéré à cet accord, des réductions allant jusqu’à 200 et même jusqu’à 300 pour cent ont été couvertes, car la production a cessé, le travail a cessé. »

