Des dauphins «lumineux» se promènent le long des plages de Californie en quarantaine

Des dauphins ont nagé parmi la bioluminescence de la mer dans un spectacle unique

La paix que le coronavirus a apportée à la nature est écrasante. Le répit que la terre a pris avec les gens en quarantainea a permis à la nature de retourner dans des endroits où elle avait été déplacée.

Acapulco, au Mexique, aurait récemment connu des phénomènes lumineux qui n’avaient pas été observés depuis 60 ans. Maintenant sur les plages d’Amérique etCe phénomène s’est répété mais avec quelques invités spéciaux.

Cela a été capturé à Newport Beach, en Californie, en une nuit par le photographe Patrick Coyne et le capitaine Ryan Lawler, après être entré dans les eaux océaniques.

“Une des nuits les plus magiques de ma vie a eu lieu hier soir. Le capitaine Ryan Lawler de Newport Coastal Adventure m’a invité à capturer de rares vidéos de dauphins nageant en bioluminescence. La première fois que j’ai vu ce film, c’était il y a quelques mois en regardant le documentaire Night on Earth, sur Netflix. La seconde où j’ai vu cette vidéo, c’est devenu un de mes rêves de capturer quelque chose de similaire un jour et c’est exactement ce que nous avons fait»Partage le photographe sur son compte Facebook.

«La bioluminescence a des points doux où elle apparaît, puis s’estompe, ce qui la rend impossible à trouver dans l’eau. Non seulement cela, Au contraire, trouver n’importe quel type d’animal dans une teinte noire est si ridiculement difficile. Les conditions doivent être absolument parfaites pour que la bioluminescence apparaisse et pour qu’un animal la traverse afin de la filmer. En plus de cela, essayer de clouer le projecteur dans une ouverture aussi large avec quelque chose qui bouge dans l’eau est un cauchemar. Nous étions sortis quelques heures et au match retour nous avons finalement eu des dauphins qui ont commencé l’incroyable spectacle brillant » ajouter.

Sans aucun doute, cette pandémie la plus favorisée est la terre et la nature. Partagez cette actualité pour surprendre avec ce spectacle unique.