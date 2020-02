Des détails simples et économiques à ne pas manquer le jour de la Saint Valentin, surprenez-le!

Des détails qui rendront fou votre partenaire ce 14 février, une tendresse totale!

Faites des tickets à main appelés “Pass valide pour …” et mettez ce que votre partenaire aimerait faire, comme “Pass valable pour un massage de 20 minutes”, tout sera laissé à votre imagination et si vous êtes assez audacieux, vous pouvez le concevoir et Faites des billets épicés, la meilleure chose est que si vous joignez tous les billets et les remuez, personne ne saura lequel sera le vôtre!







Décorer la pièce de votre amour est l’un des détails les plus romantiques, il peut s’agir de ballons, de roses ou d’écrits ou de lettres géants.

Un autre détail qui vous fera certainement tomber amoureux sera les photographies des beaux souvenirs qui ont vécu ensemble, vous pouvez imprimer des photos des deux et les joindre et les coller sur un carton orné et inclure des messages romantiques.







Si vous vivez avec votre partenaire, vous pouvez le surprendre avec un délicieux petit déjeuner et l’emmener au lit avant qu’il ne se réveille, vous êtes sûr de l’exciter!







Aller au restaurant et manger quelque chose de délicieux pour vous deux, ce n’est pas forcément un endroit chic, tant que vous vous amusez tous les deux, remontez le moral!