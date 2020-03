Des éléphants passionnés joueront au Vive Latino

De l’écriture

Journal La Jornada

Samedi 14 mars 2020, p. 6

Avec une histoire de différentes visites dans notre pays, le groupe catalan Elefantes est à nouveau dans ces régions.

Julio Cascán, bassiste, raconte: Nous sommes venus la première fois en 2000, avec Enrique Bunbury. Ils venaient de faire une tournée de près d’un an en Espagne; en Amérique, ils sont venus aux États-Unis et ont ensuite visité le Mexique. «Nous sommes revenus en 2001 et nous sommes revenus en 2016, mais depuis, nous nous sommes imposés de venir une fois par an; d’abord parce que nous apprécions vraiment ce pays, ensuite parce que nous avons un chemin à parcourir.

Mais nous commençons déjà à connaître le goût du public mexicain et nous avons le sentiment que notre musique fonctionne ici, car si nous pouvons vous donner une définition de la façon dont Elefantes sonne, nous dirons que c’est un groupe très passionné et nous le diffusons dans la vie dans nos chansons, car elles sont notre moyen d’expression. Nous sommes un groupe très émotif et le public mexicain est aussi très émotif. Nous l’avons vécu parce que nous étions déjà au Cosquín de Guadalajara; Maintenant, ils nous invitent à Vive Latino samedi à 18h00 dans la tente intolérante. Nous jouerons 40 minutes; ce n’est pas grand-chose et nous décidons probablement quoi jouer quand nous verrons l’espace. Nous avons une série de chansons avec lesquelles nous allons évoluer, mais nous n’avons pas encore décidé lesquelles, même si nous les connaissons toutes, c’est beaucoup (rires).

Avec un reportage préparé avec plus de 20 chansons à jouer, Shuarma note: Dans Vive nous jouerons moins de la moitié car ce n’est pas la même chose d’être à un festival à trois heures de l’après-midi, que de jouer dans un théâtre ou dans une salle de concert . Et comme nous ne sommes jamais allés à Vive Latino et que maintenant nous avons enfin l’honneur d’être invités, nous choisirons soigneusement nos chansons.

Une opportunité du ciel

La discographie de ceux de Barcelone a commencé en 1996 avec l’album baptisé du nom du groupe: Elephants, suivi par El hombre pez, jusqu’à atteindre le plus récent, La luz luz del día. Actuellement, le trio, formé par Jordi à la batterie, Shuarma, au chant et à la composition, et Julio à la basse, a incorporé deux guitaristes, Riky Froutchman et Alex Vivero.

Julio souligne que «2019 a été une année assez chargée. Des changements et des choses qui vous font réfléchir sur la vie, et en 2020 nous avons changé la formation d’origine et aussi, nous faisons d’Antoine, une opportunité qui s’est présentée à nous.

«Nous voulions en 2020 arrêter un peu le circuit du rock et cette chance est tombée du ciel, car ils nous ont proposé d’écrire la musique d’Antoine, qui est la vie d’Antoine de Saint-Exupéry, l’auteur du Petit Prince; dans cette pièce, nous jouons également et le groupe joue sur scène. C’est quelque chose de très spécial que nous ne voulions pas négliger. »

Au sujet de Vive Latino, ceux qui seront témoins, samedi prochain, de la présentation d’Elephants, entendront un amalgame de sons allant du rock solide et de la pop, à celui joué sur la scène indie. Depuis le début, nous avons eu un problème avec la classification de ce que nous jouons, mais à la fin nous buvons du rock, de la pop, de la musique française, du flamenco et nous commençons à le faire à partir de la musique mexicaine maintenant que nous venons ici plus souvent, souligne-t-il Jordi, à titre d’invitation.

.