Des émissions Netflix sous-estimées qui méritent d’être frappées

Netflix ajoute des films et des séries nouvellement produits à sa bibliothèque chaque semaine. Mais juste parce que quelque chose est nouveau, cela ne signifie pas nécessairement que c’est bon. En fait, la plupart des éléments de contenu sont conçus pour profiter d’une tendance ou d’une autre. En conséquence, leur héritage n’est en aucun cas durable.

Si vous vous souciez davantage de la qualité plutôt que de la quantité, alors votre meilleur pari est peut-être de creuser un peu plus profondément et de trouver ces joyaux cachés qui ont été rangés dans le catalogue de Netflix depuis un certain temps et qui sont enterrés vivants sous des tas de nouvelles productions .

Afin de vous aider dans cette quête, Collider a eu la gentillesse de dresser une liste de ces joyaux cachés. Voici un bref aperçu de ce qu’ils ont trouvé.

Tout d’abord, nous avons eu The Dark Crystal: Age of Resistance. Produite l’année dernière, cette épopée fantastique est en fait le redémarrage d’un classique culte du siècle précédent. Basé sur des personnages produits et conçus par Jim Henson et sa société – le même qui a créé les célèbres Muppets, c’est honnêtement l’un des meilleurs spectacles de fantasy.

Ensuite, nous avons eu Seis Manos. Cette série animée, communément appelée «anime mexicain», raconte l’histoire d’un groupe d’artistes martiaux orphelins qui s’allient avec la DEA et le gouvernement mexicain pour maintenir la paix dans leur ville natale. Une prémisse incroyablement originale qui est brillamment exécutée, vous êtes sûr d’apprécier celui-ci.

Ensuite, il y a Cannon Busters. Une autre série animée, cette série très attendue n’a pas réussi à prendre de la vitesse à son arrivée Netflix l’année dernière. Si vous secouez la poussière, cependant, vous trouverez un monde fictif brillamment conçu, une intrigue remplie d’intrigues et un casting de personnages inoubliables.

D’autres émissions que Collider recommande incluent la série Web humoristique Trigger Warning avec Killer Mike, la sitcom animée Tuca & Bertie et la dramatique américaine I Am Not Okay with This.