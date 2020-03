Des enfants chrétiens affrontent une succube dans cette comédie d’horreur – / Film

Nous sommes dans les années 1990, et les employés d’un petit cinéma dans une ville à prédominance chrétienne sont sur le point de faire face au mal absolu. C’est la mise en place de Porno, une nouvelle comédie d’horreur distribuée par Fangoria. Si vous avez suivi les sorties du film Fangoria jusqu’à présent, vous savez probablement à quoi vous plaire: un gore démesuré, une comédie très large et des effets spéciaux discutables créés avec un petit budget. Pas qu’il y ait quoi que ce soit de mal à ça! Regardez la bande-annonce porno ci-dessous.

Bande-annonce porno

J’ai vu Porno l’an dernier au Overlook Film Festival, et, eh bien … ce n’était pas pour moi. J’adore la prémisse – «Lorsque cinq adolescents employés au cinéma local dans une petite ville chrétienne découvrent un vieux film mystérieux caché dans son sous-sol, ils déchaînent une succube séduisante qui leur donne une éducation sexuelle… écrite dans le sang» – j’étais juste pas fan de l’exécution. Mais bon, c’est moi! Vous pourriez être partout dans cette nouvelle version de Fangoria.

“Ce film a été inspiré par An American Werewolf in London et The Lost Boys, les films qui m’ont appris l’horreur pouvaient être appréciés lorsqu’ils étaient servis avec une bonne dose de comédie”, réalisateur Keola Racela dit dans un communiqué. «Il a été inspiré par les films de John Hughes, les films de Kenneth Anger et les films de David Cronenberg. Il a été inspiré par mon enfance dans une petite ville largement homogène. Il a été inspiré par la brève conversion de mes parents au mormonisme, au cours de laquelle je me souviens à peine d’un jour de la huitième année au diplôme d’études secondaires où notre maison n’était pas l’hôte d’une cavalcade de missionnaires aux yeux brillants et véritablement enthousiastes… Il a été inspiré par un ami adulte, une personne d’une foi admirable, qui a confié qu’il n’avait découvert la masturbation qu’à l’université – après quoi c’était parti pour les courses. Cela a été inspiré en regardant ma mère souffrir puis persévérer dans l’expérience de sortir. Il a été inspiré par chaque sentiment honteux que j’ai jamais ressenti à propos de ma sexualité à l’adolescence. Il a été inspiré par les cinglés que j’ai rencontrés à l’école de cinéma, avec qui je me suis rallié pour réaliser ce film cinglé. »

Même si je ne suis pas le plus grand fan de ce film, je pense que c’est une déclaration globale douce et réfléchie, donc bravo à Keola Racela. Porno ouvre en salles le 10 avril, suivi de la VOD et éventuellement du streaming sur Shudder. Vous pouvez consulter une affiche ci-dessous.

Articles sympas du Web: