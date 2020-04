Des entreprises chinoises font don d’équipement de protection à la Croix-Rouge mexicaine

Mexico.- Jusqu’à présent, 159 pays, membres des Nations Unies, ont approuvé la proposition faite par le président Andrés Manuel López Obrador aux chefs d’État du G20 selon laquelle, pendant la pandémie mondiale, elle ne génère pas la thésaurisation d’équipements et de médicaments de les nations les plus puissantes qui provoquent des pénuries et des pénuries de fournitures médicales. Et laissez l’ONU en prendre le contrôle.

Lors d’une téléconférence, Juan Ramón de la Fuente, ambassadeur du Mexique auprès de l’ONU, a expliqué que c’est ainsi que l’approche adoptée par AMLO lors de la réunion virtuelle du G-20 a été officialisée devant l’agence pour éviter la spéculation et parvenir à l’égalité d’accès pour tous les pays. aux fournitures médicales.

De la Fuente Ramírez a souligné que 159 pays sur 193 qui composent la proposition de résolution du Mexique coparrainée par l’ONU, de sorte que c’est cet organisme international qui réglemente et empêche la monopolisation du marché des fournitures médicales, de l’équipement et de l’accès à un vaccin possible pendant la Crise de santé Covid-19.

De la Fuente a indiqué que la résolution serait votée ce lundi à l’Assemblée générale des Nations Unies, ce qui rendrait la déclaration universelle. S’il y a des spéculations pour acheter des protège-dents, ce pourrait être un autre scénario lorsque vous avez le vaccin.

Il a noté que parmi les pays coparrainés figurent l’Irlande, Israël, l’Italie, le Panama, la Pologne, le Portugal, entre autres, ainsi que la plupart des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. De cette façon, a-t-il commenté, les plus pauvres sont protégés car ils sont les plus vulnérables

La résolution de l’ONU a déjà le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au préalable, a ajouté le diplomate mexicain, ancien président de l’UNAM.

De son isolement après avoir acquis la contagion par Covid-19, De la Fuente a appelé les pays à adopter des mesures pour éviter la spéculation et le stockage inapproprié. Juan Ramón de la Fuente Ramírez a rapporté le 13 avril qu’il avait Covid-19, mais il était isolé et présentait de légers symptômes.

López Obrador a souligné le travail de De la Fuente et de tous les membres du service extérieur.

“Il évitera la thésaurisation d’équipements, de médicaments, de vaccins lorsqu’il devra faire face à ce virus et que tous les pays, quelle que soit leur situation économique, aient accès à ces médicaments, à ces équipes et pourront se rendre dans leurs villes, ils pourront soigner les malades, et ils peuvent sauver des vies », a-t-il déclaré.

