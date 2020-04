Des entreprises non essentielles ferment à Edoméx pour atténuer les infections par Covid-19

Nezahualcóyotl.- En tant que mesure préventive et pour atténuer la contagion de Covid-19 dans l’entité mexicaine, le gouvernement de l’État du Mexique, par le biais du Secrétariat général du gouvernement et des municipalités du territoire de l’État, a commencé à mettre en œuvre des actions qui impliquent la suspension temporaire d’activités jugées non essentielles dans les secteurs public, privé et social.

Dans le cadre de ces actions, des représentants de la Coordination générale de la protection civile de l’État du Mexique et de la municipalité de Nezahualcóyotl, à travers des visites d’inspection de divers quartiers où il y a une forte concentration d’entreprises, en collaboration avec l’Institut de vérification administrative de l’État du Mexique (Inveamex), la Commission pour la protection contre les risques sanitaires (Coprisem), le Secrétariat de la défense nationale (Sedena) et la protection civile municipale, ont analysé et supervisé environ 380 locaux fixes qui ne correspondent pas aux fournitures essentielles pour pour fermer et suspendre les activités.

Conformément aux dispositions annoncées par le Gouverneur Alfredo Del Mazo Maza pour faire face à cette éventualité sanitaire, le Secrétariat Général du Gouvernement a déterminé l’accompagnement des présidents des 125 communes de l’entité afin que dans l’exercice responsable des pouvoirs légaux qui les assistent , va entamer la suspension temporaire des établissements et des lieux qui exercent des activités jugées non essentielles, au moyen des opérations qui ont débuté conjointement ce week-end en différents points de l’entité.

En ce sens, un dialogue a été engagé avec les responsables des entreprises et des établissements qui concernent essentiellement les magasins d’électroménagers, les tissus, les magasins et les établissements de produits interdits, en plus des marchés de rue, des marchés et des sites sportifs, entre autres, afin de: solidarité et respecter chacune des actions urgentes visant à préserver et améliorer la santé publique.

De même, l’invitation a été adressée à environ 400 postes semi-fixes et mobiles du district pour participer à cet appel.

L’objectif de la fermeture de diverses entreprises dans l’État de Mexico, comme dans le pays, est d’aplanir la courbe de contagion, qui a augmenté ces derniers jours et, à son tour, de renforcer la campagne #StayHouse et la fête nationale de Sana. La distance, qui a contribué à réduire la mobilité des personnes à ce moment où le comportement de contagion l’exige.

Le gouvernement de l’État du Mexique, par l’intermédiaire du Secrétariat général du gouvernement, réitère que, selon les autorités sanitaires, les semaines à venir seront importantes dans le comportement de la propagation du virus, de sorte que la population est invitée à en général et en particulier aux commerçants des établissements considérés comme non essentiels, pour redoubler d’efforts et rejoindre la stratégie # StayOnHouse.