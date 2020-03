Des étudiants de Floride testés positifs pour le coronavirus après avoir quitté les vacances de printemps

Ils sont positifs pour le coronavirus. Ils sont partis en vacances avant

Selon une annonce de l’école, cinq étudiants de l’Université de Tampa ont été testés positifs pour le coronavirus à leur retour d’un voyage de relâche scolaire.

La WFLA a signalé que les étudiants voyageaient avec d’autres étudiants de l’Université avant d’être testés positifs. L’école n’a pas indiqué où les étudiants étaient allés pendant leur pause, qu’ils vivaient dans les dortoirs ou hors campus.

Les étudiants se remettent actuellement de la maladie et se sont isolés, a rapporté l’université.

La WFLA a également envoyé ses meilleurs voeux aux étudiants qui se remettaient du coronavirus dans un tweet samedi.

UT a été informé que cinq étudiants UT, voyageant ensemble et avec d’autres étudiants UT pendant les vacances de printemps, ont été testés positifs pour COVID-19. Nous souhaitons sincèrement à nos étudiants, et à tous ceux qui pourraient être affectés, un rétablissement complet et rapide. https://t.co/MXl4e1v3gh

– L’Université de Tampa (@UofTampa) 21 mars 2020

L’université a changé toutes les classes en ligne à partir du 17 mars, selon son site Web.

La nouvelle survient lorsque de nombreuses vacances de printemps ont été célébrées sur les plages de Floride malgré les ordres de distance sociale des fonctionnaires de limiter les groupes à dix.

Miami Beach a fermé ses plages en réponse à la pandémie croissante de coronavirus après que les touristes du printemps ont défié les ordres de distanciation sociale des fonctionnaires de faire la fête sur la plage.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a mis le dernier clou dans le cercueil des plans de nombreux vacanciers du printemps quand il a déclaré jeudi que “la fête est finie en Floride” car de nombreuses plages et bars de l’État sont fermés.

À mesure que la pandémie de COVID-19 prend de l’ampleur, il est important de ne pas ignorer les recommandations faites par les gouvernements de chaque pays et d’être le plus isolé possible.

Partagez cette note avec vos amis afin de ne pas répéter ces actes et d’éviter la propagation de cette maladie.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: