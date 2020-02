Des exercices “express” pour éliminer le stress, vous pouvez les faire dans votre bureau!

Avec ces techniques de super stress, vous relâcherez la tension que vos muscles retiennent, essayez-les, vous les adorerez!

7 février 2020

Commencez par le cou

Détendre votre cou vous soulagera du grand fardeau que vous rencontrez, car c’est le cou qui reçoit le plus de l’agitation.

Inclinez doucement la tête en arrière, en avant, vers une épaule et l’autre.

Ensuite, faites des mouvements circulaires avec votre tête, commencez d’un côté puis de l’autre.

Soulage la pression des épaules

Les épaules et le cou sont étroitement liés, la pression du stress aussi, cet exercice d’épaule pour soulager le stress sera utile.

Faites des «montées et descentes» avec vos épaules, démarrez l’une et gardez l’autre baissée et vice versa. Faites ce mouvement en douceur.

Pour finir d’éliminer cette tension gênante, faites des mouvements circulaires, mais sans étirer le cou.

Détendez votre dos

Le dos est aussi celui qui porte presque tout le fardeau de notre stress, les maux de dos de stress sont très courants. Découvrez comment les supprimer!

Étirez vos bras horizontalement et devant votre corps, verrouillez vos doigts avec votre paume vers l’avant, effectuez maintenant un étirement doux. Répétez ce processus plusieurs fois et vous ressentirez une amélioration.